Kocasinan Belediyesi; kırsal mahallelerde bulunan mezarlıklarda gerçekleştirdiği yenileme, bakım ve çevre düzenleme çalışmalarıyla mezarlıkları daha modern, düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşturuyor. Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarla 8 kırsal mahallenin mezarlığı modern, düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuştu.

Kocasinan Belediyesi, ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü hizmet seferberliğini vatandaşların en hassas değerlerinden biri olan mezarlıklarda da sürdürüyor. Ecdada duyulan saygının, manevi değerlere bağlılığın ve geçmişe sahip çıkma anlayışının önemli bir yansıması olan çalışmalar kapsamında kırsal mahalle mezarlıkları daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturuluyor. Kocasinan Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen yenileme çalışmaları kapsamında bugüne kadar Çevril, Mollahacı, Obruk, Saraycık, Hasancı, Himmetdede, Hırka ve Molu mahallelerindeki mezarlıklarda çalışmalar tamamlandı. Böylece 8 kırsal mahallenin mezarlığı kapsamlı bakım, onarım ve çevre düzenlemesiyle yeni bir görünüme kavuştu.

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Mezarlıkların daha düzenli, temiz ve estetik bir yapıya kavuşması için sahada yoğun mesai harcayan ekipler, genel temizlikten çevre düzenlemesine, bakım ve onarımdan ihtiyaç duyulan alanların yenilenmesine kadar birçok çalışmayı titizlikle gerçekleştiriyor. Mezarlıkların mevcut durumları değerlendirilerek ihtiyaç duyulan noktalarda gerekli düzenlemeler hayata geçiriliyor. Yapılan çalışmalarla mezarlıkların fiziki görünümü iyileştirilirken vatandaşların kabir ziyaretlerini daha huzurlu, temiz ve bakımlı bir ortamda gerçekleştirmelerine de imkan sağlanıyor. Özellikle kırsal mahallelerde yürütülen bu çalışmalar, mahallelerin ortak hafızasını ve manevi değerlerini koruma açısından da önem taşıyor. Kocasinan Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, ilçedeki mezarlıkların bakım, temizlik, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını ihtiyaçlar istikametinde sürdürerek kırsal mahallelerdeki hizmetlerine devam ediyor.