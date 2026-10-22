Melikgazi Belediyesi Asım-Türkan Balcı ASM ve 112 Acil İstasyonu açıldı

Melikgazi Belediyesi AsımTürkan Balcı ASM ve 112 Acil İstasyonu’nun açılış töreni Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Yapılan sağlık yatırımıyla birlikte Kayseri’nin önemli bir kazanım elde ettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan; "Bu binanın yanı başındaki bir bina önceden sağlık merkezi olarak hizmet veriyordu. Bu yatırımla birlikte ilimiz için aslında çok önemli bir kazanım elde edildi. Önceki aile sağlık merkezi; Adli Tıp Grup Başkanlığı’nın Kayseri'de de faaliyet göstermesi için onlara tahsis edildi. Mustafa Palancıoğlu Başkanımız da sağ olsun ayrıca bir Aile Sağlığı Merkezi yapılması noktasında bizlere yardımcı oldu ve buraya yeni bir aile sağlığı merkezi yapıldı. 4 aile hekimi olmak üzere burada 11 arkadaşımız görev yapacak. Geniş, ferah bir yer oldu. Buranın yapılmasına katkı sağlayan Asım Amcamız ve Türkan Ablamıza minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Bu yapının çok hızlı bir şekilde hayata geçmesi noktasında desteklerinden dolayı çok kıymetli Melikgazi Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu’na şükranlarımı arz ediyorum. AsımTürkan Balcı Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu’muz hayırlı olsun. Bölge halkına sağlık ve şifa getirsin" diye konuştu. Hayatlarının en müstesna ve mutlu günlerinden birini yaşadıklarını söyleyen aileleri adına konuşma yapan hayırsever Asım Balcı’nın oğlu Asım Balcı da AsımTürkan Balcı Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu’nun hayırlı olmasını dileyerek, burada insanlara şifa dağıtılacağını söyledi. Sağlıkta öncü yatırımlarıyla takdir toplayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, açılış konuşmasında şunları dile getirdi;

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"Melikgazi’ye koştur koştur hizmete devam ediyoruz. Temel atma ve açılış programlarımız sürüyor. Mimarsinan Mahallemize güzel yatırımlarımız oldu, yatırımlarımıza devam da ediyoruz. Bu mahallemizde yer alan kurban pazar yerinden vatandaşlarımız rahatsız olduğu için buradan kaldırdık ve Mimarsinan OSB’nin hemen arkasındaki 100.000 metrekarelik alana yeni bir kurban pazar yeri yaptık. Buradaki sürücü kursunu daha merkezi bir yer olan Altınoluk Mahallesi’ne taşıdık. Boş kalan sürücü kursunun yerini ise Emniyetimize uygun hale getirdik ve bu bölgeye güven geldi. Burada bulunan dereyi ıslah ederek yeşillendirdik. 2,5 kilometrelik alanı yeşil alan haline getirdik; yürüyüş yolları, banklar ve mini köprüler yaptık. Pazar yeri için çalışmalarımız devam ediyor. O dönemde sağlık ocağı ihtiyacı da vardı. Adli Tıp olan binanın projesini çizdirdik, 4.500 m arsa belediyemize ait. Oraya yedi aile hekimli büyük bir 112 acil istasyonu yaptırmıştık. Yaralanma ve vefat durumlarında otopsilerin Adli Tıp tarafından yapılması gerekiyor. Adli Tıp Bölge Müdürlüğü Kayseri’de olmadığı için buradaki numuneler otopsi amacıyla başka illere gidiyor ve bu durum çok zaman alıyordu. Bakanlarımız, milletvekilimiz, valimiz ve il müdürümüz uğraştılar. Buraya Adli Tıp Bölge Müdürlüğünün kurulması gerekiyordu ve ‘Neresi olabilir?’ şeklinde çalışma yapılınca birçok yer önerdik; ancak burası çok uygun bir konumda yer aldı. Bu sağlık ocağı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Adli Tıpa dönüştürülünce hayırseverimizle birlikte yeni bir sağlık ocağı yaptık. Tüm personelime teşekkür ediyorum; hakikaten çok hızlı bir şekilde, altı ay gibi kısa bir sürede binayı bitirdik, eczaneleri taşıdık ve buranın açılışına yetiştirdik. Adli Tıp’ın karşısında da iki tane eczane vardı. O eczaneler de buraya taşınınca boş kalmıştı. Boş kalan eczanelerden birini cenaze yakınlarının kullanması için tefriş ettik, diğer eczaneyi ise morg haline getiriyoruz. Asım Bey ve Türkan Hanım’ın ismini verdiğimiz sağlık ocağı, aslında çok güzel bir hizmete vesile olmuş oldu."

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Bölgeye yeni yatırımlar yolda

Toplum olarak kenetlenmenin önemine dikkat çeken Başkan Palancıoğlu, bölgeye yeni yatırım müjdeleri vererek; "Bizim el ele vermemiz lazım. Parklara, okullara ve kütüphanelere sahip çıkmamız lazım. Bu bölgede bir imar değişikliği ile çok büyük bir park alanı çıkarıyoruz. Melikgazi’de 7 yılda yaptığımız park sayısı 366 oldu. Çok görkemli, güzel parklar yapıyoruz; buraya da içerisinde spor tesislerinin olduğu muazzam bir park yapacağız. Buradaki vatandaşlarımız her geçen gün daha güzel bir ortamda yaşayacaklar inşallah. İl Sağlık Müdürümüzle gerçekten iyi bir koordinasyonumuz var, Melikgazi’de sağlık ocağı ihtiyacını bitirecek çalışmamız bulunuyor. Esenyurt’a, Gökkent’e ve İldem’e de sağlık ocakları yapacağız. Sağlıklı hayat merkezi projelerimiz var. Melikgazi’de yapılacak bütün aile sağlığı merkezleri bizim dönemimizde tamamlanmış olacak. Devlet Hastanesiyle ilgili güzel gelişmeler olacak. Dolayısıyla Kayseri hakikaten el ele. Türkiye’de belediyecilik hizmetinde Kayseri ilk sırada yer alıyor. Hayırlı olsun" dedi.

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AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise; "Bugün bir araya gelmemize sebep olan Asım Amcamız ve Türkan Teyzemizin bu sadakai cariye yaklaşımı bizleri gönülden memnun etmiştir. Para kazanmak belki kısmet olur ama hayır yapmak herkese kısmet olmaz. Allah hayırlarını kabul etsin. Bu sağlık merkezi için değerli başkanımıza, sağlık müdürümüze, hayırseverimize de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten devletin milleti ile el ele, gönül gönüle olduğunun en büyük göstergesi Kayseri‘dir. Açılan okullar, sağlık ocakları, yapılan yatırımlar bir yandan devlet elinin varoluşu, bir yandan da hayırseverlerimizin yüce gönüllülüğü, bu milleti, bu devleti, bu şehri daha yaşanabilir hale getiriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırseverlerimizin yatırımlarıyla gururlanıyoruz. Ayrıca Melikgazi sınırları içerisinde yapılacak olan 600 yataklı devlet hastanesi de sadece şehrimizle kalmayıp çevre illere de hizmet edecek bir yatırım olmuştur. Bugün yine güzel bir havadis aldık. Yıllarca doğum evi olarak bilinen Mevlânâ Mahallesi’ndeki yıkılan binanın yerine 40 ünitelik ağız ve diş sağlığı hastanesi hayata geçiyor. Projelerinin çizilmesi başladı;150 gün sonra da inşallah proje ihale sürecinin başlangıcını alacağız. Şehrimizde hizmet etme anlayışıyla alakalı güzel bir gayret var. Bu sağlık merkezimizin hayırlara vesile olmasını dilerim" diye konuştu.

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Melikgazi İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy da bir konuşma yaparak, "Sağlık ve eğitim meselesi çok kıymetli. Bütün kurumlar, hayırseverler, yerel yönetimler ve ilgili kurumlar şehrimizin hem imarında hem de hizmetlerin kolay ulaşmasında ve estetik olarak da şehrin güzelleşmesine vesile oluyor. Kayseri, yaşanabilir şehirler arasında en önde yer alan şehirlerden bir tanesi. Melikgazi’de akşamdan sabaha açılışlara katılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kamu görevleri içinde müthiş bir onur ve gurur. Bu tesisimizin Bahçelievler Mahallesi’ne ve ilimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.