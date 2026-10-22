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        Tomarza Belediyespor'da sakatlık

        Kayseri 1. Amatör Küme'de mücadele eden Tomarza Belediyespor'un futbolcusu Şükrü Pekel sakatlandı. Ameliyat olan tecrübeli futbolcu, yaklaşık 6 ay futboldan uzak kalacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Tomarza Belediyespor'da sakatlık

        Kayseri 1. Amatör Küme'de mücadele eden Tomarza Belediyespor'un futbolcusu Şükrü Pekel sakatlandı. Ameliyat olan tecrübeli futbolcu, yaklaşık 6 ay futboldan uzak kalacak.

        Kayseri 1. Amatör küme takımlarından Tomarza Belediyespor'un tecrübeli futbolcusu Şükrü Pekel sakatlandı. Buğdayılspor ile oynanan maçın 20. dakikasında bacağına aldığı darbe neticesinde sakatlanan ve oyundan çıkan Pekel, özel bir hastanede bıçak altına yattı. 40 yaşındaki futbolcunun kaval kemiğinin yanında bulunan kemikte kırık tespit edildiği ve ameliyat neticesinde bacağına 10 platin takılırken 18 dikiş atıldığı öğrenildi. Tomarza Belediyespor yönetimi, sakatlık geçiren ve ameliyat olan Şükrü Pekel'i yalnız bırakmadı. Şükrü Pekel'e gerçekleştirilen ziyarette geçmiş olsun dilekleri iletilirken, futbolcuya moral verildi.

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        Yıllardır Tomarza Belediyespor'da forma giyen Şükrü Pekel, geçirdiği ameliyat sonrasında ayağı alçıda ve yaklaşık 1 ay bu şekilde duracak. Şükrü Pekel'in alçıları çıkarıldıktan sonra fizik tedavi ile yavaş yavaş yürümesi için çaba sarf edilecek. Şükrü'nün yeniden futbola dönebilmesi için 6 ay zaman gerektiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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