Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Erciyes'te montajı tamamlanan dağ kızağında test sürüşleri başladı

        Erciyes'te montajı tamamlanan dağ kızağında test sürüşleri başladı

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te montajı tamamlanan dağ kızağında test sürüşleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Erciyes'te montajı tamamlanan dağ kızağında test sürüşleri başladı

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te montajı tamamlanan dağ kızağında test sürüşleri başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kayak Merkezi'nde dört mevsim turizm potansiyelini artırmaya yönelik yatırımlar sürüyor.

        Bu kapsamda hayata geçirilen dağ kızağı projesinde montaj çalışmaları tamamlandı.

        Yaklaşık 1.100 metre uzunluğundaki parkurda, sertifikasyon öncesinde test sürüşü gerçekleşti.

        Test sürüşleriyle sistemlerin işleyişinin değerlendirilmesi ve sertifikasyon öncesi gerekli kontrollerin tamamlanması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti

        Benzer Haberler

        Kayseri'de belediye başkanları ile muhtarlar bir araya geldi
        Kayseri'de belediye başkanları ile muhtarlar bir araya geldi
        Başkan Büyükkılıç İstanbul'da Şehir Araştırmaları Merkezi açılışına katıldı
        Başkan Büyükkılıç İstanbul'da Şehir Araştırmaları Merkezi açılışına katıldı
        Kayserispor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kayserispor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Erciyes'te dağ kızağında montaj tamamlandı, test sürüşleri başladı
        Erciyes'te dağ kızağında montaj tamamlandı, test sürüşleri başladı
        Pendikspor - Kayserispor maçını Burak Pakkan yönetecek
        Pendikspor - Kayserispor maçını Burak Pakkan yönetecek
        Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline arama kurtarma eğitimi...
        Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline arama kurtarma eğitimi...