Kayseri'de belediye başkanları ile muhtarlar bir araya geldi

​​​​​​​Toplantıda, ayrıca muhtarların talep ve önerileri dinlendi, çözüm noktasında yapılabilecek çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla KAYMEK Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi'nde bir araya Büyükkılıç ile Özdoğan, tamamlanan yatırımları, mahallelerin ihtiyaçlarını ve hayata geçirilmesi planlanan çalışmaları değerlendirdi.

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