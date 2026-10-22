Pendikspor - Kayserispor maçını Burak Pakkan yönetecek

Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında 25 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Pendikspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Ankara Bölgesi Hakemi Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Hüseyin Kıvanç Durmaz ve Abdullah Özcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Berkay Erdemir olacak.

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