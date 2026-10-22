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        Kayserispor U19, Hatayspor ile berabere kaldı

        U19 Gelişim Ligi 13. Grupta ligin 5. haftasında Kayserispor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Karşılıklı atılan goller ile 11 biten zorlu 90 dakikada takımlar puanları paylaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Kayserispor U19, Hatayspor ile berabere kaldı

        U19 Gelişim Ligi 13. Grupta ligin 5. haftasında Kayserispor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Karşılıklı atılan goller ile 11 biten zorlu 90 dakikada takımlar puanları paylaştı.

        Stat: Kayserispor Tesisleri

        Hakemler: Cenk Uluçınar, Ersin Öztürk, Ozan Erdoğan Köse

        Kayserispor U19: Enes Aslan, Zekeriya Eren, Aras Çelik, Ahmet Hüseyin Altun, Hilmi Türkan, (Yiğit Ata Türk dk.68), Eralp Çam, Muhammed Talha Yaşar, (Hacı Alperen Akyüz dk.85), Yusuf Göktuğ, (Ali Kaçmaz dk.85), Kerem Oğuztürk, Kadir Efe Çalıoğlu, (Çağrı dk.65), Emirhan Yerli, (Tarık Baturalp Başkan dk.46)

        Hatayspor U19: Hüseyin Önder, Mustafa Karabulut, Yusuf Azad Bayar, (Ömer Şamil Hamder, dk.55), Çınar Coşar, Ali Zan, Eren Karabiber, Turap Ege Sarıtoprak, (Mehmet Özdemir dk.85), Mert Hamit Şamlıoğlu, Bereket Dönmez, (Ulaş Ay dk.85), Yahya Kala, Can Ali Kayabaşı, (Arda Turan Çağlar dk.55)

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        Goller: Mustafa Karabulut (dk.68 kk) (Kayserispor U19), Ali Zan (dk.75) Hatayspor U19)

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