Kayserispor U19, Hatayspor ile berabere kaldı

U19 Gelişim Ligi 13. Grupta ligin 5. haftasında Kayserispor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Karşılıklı atılan goller ile 11 biten zorlu 90 dakikada takımlar puanları paylaştı.

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