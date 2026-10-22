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        Atila Gerin: "Oyun gücümüzü artırarak devam etmek istiyoruz" Kayserispor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

        Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, takımın geldiği durumdan çok memnun olduğunu belirterek, "Oyun gücümüzü artırarak devam etmek istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Atila Gerin: "Oyun gücümüzü artırarak devam etmek istiyoruz" Kayserispor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

        Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, takımın geldiği durumdan çok memnun olduğunu belirterek, "Oyun gücümüzü artırarak devam etmek istiyoruz" dedi.

        Kayserispor, 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Atila Gerin yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenmanda, futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.

        "Oyun gücümüzü artırarak devam etmek istiyoruz"

        Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, Pendikspor maçıyla beraber yeni bir seri yakalamak istediklerini kaydederek, "11. haftada ligin lideriyiz. İstatistiklerde de iyi durumda. Oyun gücü de oluşmaya başladı ve çok daha iyi olacak. Oyuncularda bunu benimsedi. Artık ne yaptığını bilen, ezbere oynamayan, telaşa kapılmadan gol pozisyonları arayan, kendi yetenekleri ile bunu birleştirebilen bir takım olma yolunda hızla ilerliyoruz. Eksikliklerimiz var. Bu oyunları oynamak kolay değil. Bazen aylar, bazen de seneler alıyor. Çocuklar buna çok hızlı reaksiyon verdi. 2 ay önce burada başka şeyler konuşuyorduk. Bende dahil hiç kimsenin bu kadar çabuk buraları hayal ettiğini düşünmüyorum. Sezon başında dört dörtlük değildik. Bir sürü kaostan çıkmıştık. Çok şükür ki hepsini atlattık. Artık yola girdik. Pendik'e de yine kazanmak için gidiyoruz. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. İnşallah bu maçla beraber yeni bir serinin başlangıcını sağlayabiliriz. Oyun gücümüzü artırarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Benhur Keser: "İyi giden bir sürecimiz var"

        Takımın başarılı futbolcusu Benhur Keser de, "İyi giden bir sürecimiz var. Son haftada zorlu bir Batman maçından çıktık. Bıraktığımız 2 puan bizi inanılmaz derecede üzdü. Bu puan kaybından ders çıkarıp önümüze bakacağız. Biz hedefi olan bir takımız. Bunu da bir yol kazası sayacağız. Hedefimizden hiçbir zaman şaşmayacağız. Önümüzdeki 3 maçı en iyi şekilde lehimize çevirip yolumuza devam etmek istiyoruz. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz. Bunu kalitemizle ve oynadığımız oyunla sezon başından beri gösteriyoruz. Bu yolda bize inanlar çok. Herkes bize destek veriyor ve inanıyor. Bizde bu desteği her hafta görmek istiyoruz" dedi.

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        Kayserispor'un Rumen futbolcusu Denis Radu ise, durumunun iyi olduğunu söyleyerek, tedavisinin sürdüğünü kaydetti. Pendik maçına hazır olacağının altını çizen Radu, takım arkadaşlarının da iyi mücadele ettiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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