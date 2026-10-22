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        Başkan Büyükkılıç: "İncesu'da yeni mozaikler heyecanımızı daha da artırdı"

        Kayseri'nin İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde yürütülen arkeolojik kazılarda yeni yapıların ve mozaiklerin gün yüzüne çıkması heyecanı artırdı. Daha önce ören yeri ilan edilen ve İç Anadolu'nun en büyük mozaikli yapısı olarak değerlendirilen alanda incelemelerde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Mozaiklerle ilgili yapı ortaya çıkmıştı, heyecanlanmıştık. Şimdi yeni buluntularla heyecanımız daha da artmaya başladı. Her yer tarih kokuyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç: "İncesu'da yeni mozaikler heyecanımızı daha da artırdı"

        Kayseri’nin İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi’nde yürütülen arkeolojik kazılarda yeni yapıların ve mozaiklerin gün yüzüne çıkması heyecanı artırdı. Daha önce ören yeri ilan edilen ve İç Anadolu’nun en büyük mozaikli yapısı olarak değerlendirilen alanda incelemelerde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Mozaiklerle ilgili yapı ortaya çıkmıştı, heyecanlanmıştık. Şimdi yeni buluntularla heyecanımız daha da artmaya başladı. Her yer tarih kokuyor" dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi Köy İçi mevkiinde bulunan ve tarihi geçmişiyle dikkat çeken Örenşehir Mozaikli Yapı’da yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İncesu Belediyesi destekleriyle sürdürülen çalışmaların bölgenin kültürel mirasına önemli katkılar sunması hedefleniyor.

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        Büyükkılıç, tarihi kazı alanında incelemelerde bulundu

        Kazı alanını ziyaret eden Başkan Büyükkılıç’a İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Can Erpek, Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız ve Örenşehir Mahallesi Muhtarı Sebahattin Kızıl eşlik etti.

        Roma ve Erken Bizans dönemlerine ait mozaiklerin bulunduğu alanda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükkılıç, kazıların ortaya çıkardığı tarihi zenginliğin Kayseri ve İncesu açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

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        "Her yer tarih kokuyor"

        Kazı alanındaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Örenşehir’de ortaya çıkarılan tarihi mirasın her geçen gün daha da heyecan verici bir boyuta ulaştığını belirterek şunları söyledi:

        "Şu anda İncesu Örenşehir mevkiindeyiz. Adeta maşallah, her yer tarih kokuyor. Daha önce hatırlanacağı üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve İncesu Belediyemizin destekleriyle mozaiklerle ilgili yapı ortaya çıkmıştı, heyecanlanmıştık. Şimdi heyecanımız daha da artmaya başladı. 4. yüzyıldan 2. yüzyıla doğru ilerleyen süreçte değişik yapıların da kazılar sonrasında çıkmaya başlamış olması yine bizi heyecanlandırdı."

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        Tarihi alanın ziyarete açılması hedefleniyor

        Örenşehir Mozaikli Yapı’nın ören yeri olarak ilan edildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, alanın korunarak gelecek nesillere aktarılması ve turizme kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

        Büyükkılıç, "Burası ören yeri olarak tanımlandı. İnşallah üzerinin kapatılması ve ziyarete açılması konusunda da projelendirme çalışmaları Bakanlığımız tarafından devam ediyor. Böylece İncesu’muzun bu bölgesinde önemli bir tarihi esere ve dokuya imza atılmış olacak. İncesu’nun tarihi geçmişinin milattan sonraki 2’nci ve 3’üncü yüzyıllara kadar uzandığını görmekten hepimiz memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

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        "Zenginlikler ilçesi İncesu deme yolunda ilerliyoruz"

        Tarihi mirasın ortaya çıkarılmasında emeği geçenlere ve Örenşehir sakinlerine teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin kültürel ve tarihi zenginliklerinin korunarak tanıtılmasının önemine dikkat çekti.

        Büyükkılıç, "Emeği geçenlere ve Örenşehir sakinlerimize teşekkür ediyoruz. ‘Zenginlikler şehri Kayseri’ derken, ‘zenginlikler ilçesi İncesu’ deme yolunda ilerliyoruz. Orada açtığımız Kent Müzesi ile birlikte buradan çıkacak ürünlerin de sergilenmesi yönünde yapılacak çalışmalara kaynak oluşturulacak. Her yer tarih kokuyor" ifadelerini kullandı.

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        Örenşehir Mozaikli Yapı’da devam eden arkeolojik kazıların, bölgenin geçmişine ilişkin yeni keşifler ortaya çıkarması ve Kayseri’nin kültür turizmi potansiyeline katkı sağlaması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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