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        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan "Gastronomi Günleri'ne" davet

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bugün kapılarını açacak 4'üncü Kayseri Gastronomi Günleri'nin hazırlıklarını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan "Gastronomi Günleri'ne" davet

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bugün kapılarını açacak 4'üncü Kayseri Gastronomi Günleri'nin hazırlıklarını yerinde inceledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek etkinlik öncesi incelemelerde bulunan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ve daire başkanları eşlik etti.

        Stantların yerleşimini, etkinlik alanının düzenlenmesini, ziyaretçilerin ulaşım ve erişim imkanlarını, oturma alanlarını inceleyen Büyükkılıç, organizasyonun dört gün boyunca konforlu bir ortamda gerçekleştirilmesi için yapılan çalışmaları değerlendirdi.

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        Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, gastronomi şehri ünvanına kavuşmuş Kayseri'de yaklaşık 200 şefi ağırlayacaklarını belirtti.

        4 günün dolu dolu geçeceğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Konserlerimiz, etkinliklerimiz, workshoplarımız olacak. Burada esnaflarımızın daha rahat ve konforlu çalışması için metrekareyi de büyüttük. Aralarda çok güzel ulaşım, erişim, oturma alanları oluşturduk. Ortam tam bu iş için uygun. Kayserili hemşehrilerimizi buradaki etkinliklere, workshoplara katılmaya bir ton börek aşımızı, tatmaya davet ediyoruz. 38 civarında coğrafya işareti almış ürünümüz söz konusu. Odalarımızla, esnaflarımızla, vatandaşlarımızla el ele, gönül gönüle vermek suretiyle bu çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca bilimsel bağlamda da Erciyes Üniversitemiz, Kayseri Üniversitemiz katkı sağlıyor ve bu çalışmalarda yer alıyor."

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        Program kapsamında MasterChef Türkiye'nin sevilen şefleri Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile programın eski jüri üyelerinden Hazer Amani'nin yanı sıra Rafet İnce, Yunus Emre Akkor, Eyüp Kemal Sevinç, Cüneyt Asan, Doğa Çitçi ve Asuman Kerkez gibi isimler etkinlikte yer alacak.

        Somer Sivrioğlu "Yağlama", Mehmet Yalçınkaya "Tepsi Mantısı", Hazer Amani ise "Pöç Taco ve Pöçlü Nohutlu Gacer Pilavı" sunumlarıyla Kayseri mutfağının farklı yorumlarını gastronomi tutkunlarıyla buluşturacak.

        Gastronomi Günleri kapsamında lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bireysel ve ekip yemek yarışmalarının yanı sıra ev hanımlarının katılacağı yöresel yemek yarışması, anne-çocuk yemek yarışması ve özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek.

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        Çocuk tiyatroları, atölyeler ve farklı etkinliklerle gastronomi kültürünün her yaştan katılımcıya ulaştırılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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