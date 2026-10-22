Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Melikgazi Belediyesi Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı açıldı

        Melikgazi Belediyesi Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı açıldı

        Melikgazi Belediyesi tarafından Yıldırım Beyazıt 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Melikgazi Belediyesi Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Melikgazi Belediyesi Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı açıldı

        Melikgazi Belediyesi tarafından Yıldırım Beyazıt 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Melikgazi Belediyesi Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı açıldı.

        Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, parkın açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, milli ve manevi değerlere sahip bir gencin isminin yaşatılacağı parkın hayırlı olmasını diledi.

        Parka Fırat Yılmaz Çakıroğlu adını vermelerinde MHP Melikgazi İlçe Başkanı Murat Titizbaş'ın motivasyon ve desteğinin etkili olduğunu belirten Palancıoğlu, "Cenabıallah mekanını cennet eylesin, milli ve manevi değerlere sahip gençlerin sayısını artırsın. Bizim gençliğimizi koruyup milli ve manevi değerleri aşılamamız lazım ki Türkiye'yi en iyi şekilde ileriye, geleceğe taşıyalım. Gençler için yaptığımız projelerde bunu esas alıyoruz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        MHP Melikgazi İlçe Başkanı Murat Titizbaş ise sadece bir parkın açılışında değil, bir hatırayı yaşatmak, bir davaya sahip çıkmak için bir araya gelindiğini kaydetti.

        Fırat Çakıroğlu'nun vatana millete bağlılığın sembolü olduğunu ifade eden Titizbaş, "Onun hayatını kaybetmesi sadece ailesinin değil, Türk milliyetçiliğine gönül veren herkesin yüreğinde derin bir yara açmıştır. Bizler inanıyoruz ki şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onların isimlerini gelecek nesillere aktarmak ve değerlerimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün bu parkta Fırat Yılmaz Çakıroğlu isminin yaşatılacak olması işte bu vefanın anlamlı bir göstergesidir. Parkımıza Fırat Yılmaz Çakıroğlu isminin verilmesine katkı sağlayan Melikgazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Palancıoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin de parkta yetişecek nesillerin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde hayatlarını geçirmesini temenni etti.

        Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy da parkın hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından parkın açılışı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: İmza töreni düzenleniyor!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: İmza töreni düzenleniyor!
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        ASIRLIK MEKTEPLER - Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan liseden Kayseri'ni...
        ASIRLIK MEKTEPLER - Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan liseden Kayseri'ni...
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Başkan Büyükkılıç: "İncesu'da yeni mozaikler heyecanımızı daha da artırdı"
        Başkan Büyükkılıç: "İncesu'da yeni mozaikler heyecanımızı daha da artırdı"
        Başkan Çolakbayrakdar: "Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras, yeşil b...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras, yeşil b...
        Menopozun ilk kuralı kabullenmek Dr. Burak Tanır: "Menopoz sürecinin ilk aş...
        Menopozun ilk kuralı kabullenmek Dr. Burak Tanır: "Menopoz sürecinin ilk aş...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan "Gastronomi Günleri'ne" davet
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan "Gastronomi Günleri'ne" davet