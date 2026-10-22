Melikgazi Belediyesi tarafından Yıldırım Beyazıt 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Melikgazi Belediyesi Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı açıldı.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, parkın açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, milli ve manevi değerlere sahip bir gencin isminin yaşatılacağı parkın hayırlı olmasını diledi.

Parka Fırat Yılmaz Çakıroğlu adını vermelerinde MHP Melikgazi İlçe Başkanı Murat Titizbaş'ın motivasyon ve desteğinin etkili olduğunu belirten Palancıoğlu, "Cenabıallah mekanını cennet eylesin, milli ve manevi değerlere sahip gençlerin sayısını artırsın. Bizim gençliğimizi koruyup milli ve manevi değerleri aşılamamız lazım ki Türkiye'yi en iyi şekilde ileriye, geleceğe taşıyalım. Gençler için yaptığımız projelerde bunu esas alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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MHP Melikgazi İlçe Başkanı Murat Titizbaş ise sadece bir parkın açılışında değil, bir hatırayı yaşatmak, bir davaya sahip çıkmak için bir araya gelindiğini kaydetti.

Fırat Çakıroğlu'nun vatana millete bağlılığın sembolü olduğunu ifade eden Titizbaş, "Onun hayatını kaybetmesi sadece ailesinin değil, Türk milliyetçiliğine gönül veren herkesin yüreğinde derin bir yara açmıştır. Bizler inanıyoruz ki şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onların isimlerini gelecek nesillere aktarmak ve değerlerimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün bu parkta Fırat Yılmaz Çakıroğlu isminin yaşatılacak olması işte bu vefanın anlamlı bir göstergesidir. Parkımıza Fırat Yılmaz Çakıroğlu isminin verilmesine katkı sağlayan Melikgazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Palancıoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin de parkta yetişecek nesillerin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde hayatlarını geçirmesini temenni etti.

Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy da parkın hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından parkın açılışı yapıldı.