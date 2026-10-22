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        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri ASIRLIK MEKTEPLER - Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan liseden Kayseri'nin ticaret hayatına nitelikli iş gücü desteği

        ASIRLIK MEKTEPLER - Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan liseden Kayseri'nin ticaret hayatına nitelikli iş gücü desteği

        MURAT ASİL - Modern finansal kavramların 4 bin yıl önce kil tabletlere kazındığı Kayseri'de, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan lise kentin ticari hayatına muhasebeci yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:51 Güncelleme:
        ASIRLIK MEKTEPLER - Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan liseden Kayseri'nin ticaret hayatına nitelikli iş gücü desteği

        MURAT ASİL - Modern finansal kavramların 4 bin yıl önce kil tabletlere kazındığı Kayseri'de, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan lise kentin ticari hayatına muhasebeci yetiştiriyor.

        Anadolu Ajansının

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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