ASIRLIK MEKTEPLER - Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan liseden Kayseri'nin ticaret hayatına nitelikli iş gücü desteği
MURAT ASİL - Modern finansal kavramların 4 bin yıl önce kil tabletlere kazındığı Kayseri'de, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan lise kentin ticari hayatına muhasebeci yetiştiriyor.
Giriş: 22.10.2026 - 12:51 Güncelleme:
MURAT ASİL - Modern finansal kavramların 4 bin yıl önce kil tabletlere kazındığı Kayseri'de, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan lise kentin ticari hayatına muhasebeci yetiştiriyor.
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