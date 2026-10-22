Başkan Çolakbayrakdar: "Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras, yeşil bir dünyadır" Kocasinan'da minik yürekler geleceğe fidan dikti

Kocasinan Belediyesi ekipleri, 46 yaş grubu minik öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Çocukların geleceğe fidan dikmesinin son derece anlamlı olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bugün toprakla buluşturduğumuz her fidan, yarınlarımız için yeşeren bir umut, çocuklarımıza bırakacağımız daha güzel bir dünyanın simgesidir. Evlatlarımıza bırakacağımız en güzel miras, yeşil bir dünyadır" dedi.

Kocasinan Belediyesi, daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için çalışmalarını sürdürürken, çocuklarda doğa sevgisini geliştirmeye yönelik etkinliklere de öncülük ediyor. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi ekipleri, Fevzioğlu Mahallesi’nde bulunan Yusuf Dulda Hatıra Ormanı’nda, Ashabı Suffa Kur’an Kursu’nda eğitim gören 46 yaş grubu minik öğrencilerle bir araya gelerek fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ve Kocasinan İlçe Müftüsü Ebdullah Eroğlu’nda katıldığı etkinlikte, dikilen fidanlara can suyu verildi. Çocuklarla yakından ilgilenen Kaymakam Ermiş, fidanların tıpkı çocuklar gibi büyüyüp gelişeceğini belirterek, "Bu diktiğiniz fidanlar da sizlerle birlikte büyüyecek ve sizler gibi güzelleşecek" dedi. Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesi’ne teşekkür etti.

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"Evlatlarımızın yeşil bir dünyada büyümesini istiyoruz"

Çocukların doğayla buluşmasının, çevre bilinci kazanmasının ve küçük yaşlarda ağaç sevgisini öğrenmesinin önemine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar ise, "Miniklerimizin yüzündeki tebessüm, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendiriyor. Çocuklarımız bizim en kıymetli hazinemiz, geleceğimizin teminatıdır. Onlara bırakacağımız en güzel miraslardan biri de yemyeşil, temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevredir. İstiyoruz ki evlatlarımız ağaçların gölgesinde büyüsün, doğanın güzelliklerini tanısın, toprağın kıymetini bilsin ve çevresini korumayı hayatının bir parçası haline getirsin. Bugün minik yavrularımızın elleriyle diktikleri fidanlar, yıllar içinde büyüyüp gelişecek. O fidanlar büyüdükçe çocuklarımız da büyüyecek. İnşallah yıllar sonra bu ağaçların gölgesinde oynayan, onların güzelliğini gören çocuklarımız, bugün attıkları bu anlamlı adımı hatırlayacaklar. Doğayı korumak, ağaçları sevmek ve çevremizi güzelleştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu bilincin küçük yaşlarda kazanılması ise son derece önemlidir. Çünkü doğayı seven çocuk, yaşadığı çevreye sahip çıkar, çevresine sahip çıkan nesiller de daha güzel bir geleceğin inşasında önemli rol oynar. Kocasinan Belediyesi olarak ilçemizin dört bir yanında yeşil alanlarımızı artırmak, çevremizi güzelleştirmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için gayret gösteriyoruz. Yaptığımız her çalışmada yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da düşünüyoruz. Çocuklarımızın daha temiz havaya, daha fazla yeşil alana ve doğayla iç içe bir yaşam ortamına sahip olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu güzel etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen kıymetli eğitimcilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Minik yavrularımızın gözlerindeki heyecan ve doğaya duydukları ilgi, yarınlara dair umutlarımızı artırıyor. Diliyorum ki bugün diktikleri fidanlar gibi kendileri de sağlıkla, sevgiyle ve güzelliklerle büyüsünler. Çocuklarımızın daha yeşil bir dünyada yaşaması, doğayı seven ve koruyan bireyler olarak yetişmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki yeşile yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır" İfadelerine yer verdi.