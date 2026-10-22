Başkan Büyükkılıç, Talas ve Hacılar'da muhtarlarla istişare toplantıları gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent merkezinden kırsal mahallelere kadar hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, mahallelerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve vatandaşların taleplerinin doğrudan değerlendirilmesi amacıyla muhtarlarla gerçekleştirdiği istişare toplantılarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Talas ve Hacılar ilçelerinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçelerin öncelikli ihtiyaçları, mahallelerden gelen talep ve öneriler ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve planlanan hizmetleri değerlendirdi.

REKLAM

İlk olarak Talas ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda Başkan Büyükkılıç, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmalar ve mahallelerin ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulundu. KAYTUR Erguvan Tesisinde düzenlenen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve muhtarlar katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas’ta mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya gelerek ilçenin ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve gelecek dönemin hizmet planlamasını değerlendirdi. Muhtarların görüşlerinin 2027 yılı projeksiyonuna da ışık tutacağını belirten Büyükkılıç, yerel yönetimlerde istişarenin önemine dikkat çekti.

REKLAM

"Sizlerin tavsiyesi, istişaresi bizim için ışık tutucu oluyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde gönüllerde yer etmek amacıyla hizmet etme gayretinde olduklarını kaydeden Büyükkılıç, "Hakikaten gönüllerde yer etmek, "İnsan yaşar ki devlet yaşasın" felsefesiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere hep önerdiği, tavsiye ettiği şekilde bu anlayışta olmak kolay olmuyor. Bu, bir berekete de vesile oluyor; teşkilatlarımız bizlere desteğini esirgemiyor. Bu arada da sizlerin tavsiyesi, istişaresi de bizim için ışık tutucu, ışık saçıcı oluyor. Şu anda tüm birimlerimizin sorumlusu kardeşlerimiz sizlerle beraber" diye konuştu.

REKLAM

Başkan Büyükkılıç, toplantıya teşriflerinden dolayı muhtarlara teşekkür ederek, "Allah'a şükür, Kayseri'de gerek Büyükşehir, gerek ilçe belediyelerimiz, yatırıma yatırıma, hizmetten hizmete koşuyor; sizlerin tavsiyeleri, talepleri doğrultusunda şehrimizi ihya ediyor, imar ediyor. Yatırıma en çok pay ayıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehir içinde. Tarım ve hayvancılığa en çok destek veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi" ifadelerini kullandı.

"Gece gündüz çalışıyoruz"

Büyükkılıç, altyapı yatırımları ve ulaşım projelerinden de söz ederek, "Bizi sizlerin duası, desteği, samimi taleplerini iletiyor olması tabii ki bizleri de heyecanlandırıyor. Elhamdülillah diyoruz. Bizlere bu hizmet fırsatını veren vatandaşımıza teşekkür ederken, nasip eden Cenabı Allah'a da şükrediyoruz. Elhamdülillah, bunu birbirimize borçluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başını eğdirmeden, onunla yol arkadaşları olarak başını dik tutmak, adına da ibadet arzuyla, ekibimizle birlikte, her kademedeki kardeşlerimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah çalışmaya da devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

REKLAM

"Amacımız Kayseri’mizi tanıtmak"

Bilim festivalini de başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Amacımız Kayseri'mizi tanıtmak. İnşallah daha da etkinliklerimizi artırarak gayretlerimizi sürdürüyoruz. Şehir hizmeti gördükçe sahip çıkma duygusu da artıyor. Sayın valimizle dayanışma içerisinde, el ele vermek suretiyle, gerçekten kamu kurum ve kuruluşlarıyla dayanışma içerisinde, yerel yönetimler olarak bizler, siyasilerimizle, bakanlarımızla, milletvekillerimizle dayanışma içerisinde, teşkilatlarımızla dayanışma içerisinde sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Ben katkı sağlayan her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

REKLAM

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da "Allah sizden razı olsun. Bütün ekibimize çok teşekkür ediyorum bu vesileyle. Allah razı olsun. Elektrik şirketimiz bugüne kadar yapılan en büyük trafoyu çay bağlarını yapıyor. Merkez için çok anlamlı teşekkür ediyoruz. Öbür taraftan doğal gaz firmamız aynı şekilde, doğal gaz firmamıza da teşekkür ediyoruz. Büyük bir teşekkürü de Kartal Kavşağı için yapmam lazım" şeklinde konuştu.

AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ise toplantıdan ve ilçeye hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, "Yatırımlarınızın önünü alamadık başkanım elhamdülillah. Devam ediyoruz. Talas’ı demir ağalarla ördünüz ve bunu bir gurur vesilesi olarak her platformda değerlendiriyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu doğrultuda biz de sizin için çalışmaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Tekrar burada bizleri ağırladığınız için Allah razı olsun" dedi.

REKLAM

Konuşmaların ardından muhtarlar tek tek taleplerini dile getirirken Başkan Büyükkılıç, talepleri bizzat dinleyerek kurmaylarını gerekli talimatları verdi.

Hacılar’da mahallelerin talepleri ele alındı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas’ın ardından Hacılar ilçesinde de muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Hacılar’daki toplantıda ilçenin mevcut ihtiyaçları, mahalle sakinlerinden iletilen talepler ve yerel yönetimler tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Muhtarların görüşlerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, hizmetlerin planlanması ve hayata geçirilmesinde istişare kültürünün önemine dikkat çekti.

REKLAM

Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile muhtarlar katıldı.

Hacılar ilçesinde 12 muhtar ile istişareler gerçekleştirdiklerini belirten Büyükkılıç, "Değerlendirmeleri, görüşlerini, yapılan çalışmaları ve yapılacakları birlikte paylaştık. Ben her zamanki nezaketleri, samimiyetleri ve mahallelerine sahip çıkmalar içerisindeki yaklaşımlarından dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Elbette Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıklarımız var, yapacaklarımız var. Değerli belediye başkanımızla istişare halinde dayanışarak yol arıyoruz" dedi.

REKLAM

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da düzenlenen toplantıdan dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, "İnşallah bugün de bu toplantının sonucunda, dün olduğu gibi güzel işlere imza atılacağına eminiz. Değerli katılımlarınızdan dolayı şahsınıza, kurumumuza, kurumlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanırken AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman ise "Her zaman hem hizmet hem de siyasi olarak bize yolumuzu aydınlattığı için, yol gösterdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" sözleri ile destekleri ve hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Muhtarlar da hizmetleri ve her bir mahalleye gösterdiği ilgiden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı D. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler.

REKLAM

Ortak akıl ve iş birliğiyle Kayseri’ye hizmet

Mahallelerde vatandaşlarla yerel yönetimler arasında önemli bir köprü görevi üstlenen muhtarlarla yapılan istişare toplantıları, ihtiyaçların doğrudan tespit edilmesine, hizmet önceliklerinin belirlenmesine ve belediyeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçeyi kapsayan hizmet anlayışı doğrultusunda mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde değerlendirmeye, muhtarlarla istişarelerini sürdürmeye ve Kayseri’nin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.