Talas'ta atık yağlar toplanıyor çevre korunuyor

Bu kapsamda 2025 yılında 15 bin kilogram bitkisel atık yağ toplanarak lisanslı geri kazanım tesislerine gönderildi. Böylelikle Talas’ta çevrenin korunmasına önemli katkı sağlandı.

Kampanya kapsamında ilçe genelindeki konutlar ve işletmelere bitkisel atık yağ biriktirme bidonları dağıtılırken, çevreye duyarlı bina ve işletmelere "Çevre Dostu İşletme" ve "Çevre Dostu Bina" etiketleri takdim ediliyor. Vatandaşların kampanyaya katılımını artırmak amacıyla belirli miktarda bitkisel atık yağ getirenlere çeşitli hediyeler verilerek geri dönüşüm teşvik ediliyor.

Talas Belediyesi tarafından yürütülen Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası, çevrenin korunmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

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