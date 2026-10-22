Başkan Büyükkılıç'tan 4'üncü Kayseri Gastronomi Günleri daveti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bugün kapılarını açacak 4’üncü Kayseri Gastronomi Günleri’nin hazırlıklarını yerinde inceledi. Vatandaşları dört gün sürecek lezzet şölenine davet eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin tescilli lezzetlerinden 1 ton börek aşı çorbasının da ikram edileceğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin gastronomi mirasını tanıtmak, yöresel ürünlerin bilinirliğini artırmak ve gastronomi turizmini geliştirmek amacıyla düzenlenen 4’üncü Kayseri Gastronomi Günleri için hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, etkinlik alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, ekiplerden bilgi aldı.

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Başkan Büyükkılıç’a incelemeleri sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ve daire başkanları eşlik etti. Stantların yerleşimi, etkinlik alanının düzenlenmesi, ziyaretçilerin ulaşım ve erişim imkânları ile oturma alanlarını inceleyen Büyükkılıç, organizasyonun dört gün boyunca konforlu ve hareketli bir ortamda gerçekleştirilmesi için yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Başkan Büyükkılıç: "Gastronomi şehri Kayseri’mizde tatlarımızı sergileyeceğiz"

4’üncü Kayseri Gastronomi Günleri’nin düzenleneceği alandaki incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

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"Geçtiğimiz hafta sonu bilim festivalimizde yüz binlerin doldurduğu, adeta milli duygularımızın zirveye ulaştığı boyuttan sonra bu hafta da artık gastronomi şehri ünvanına kavuşmuş olan Kayseri'mizde tatlarımızı sergileyeceğiz ve kendisinden söz ettirecek anlar içerisinde gastronomi etkinliğimizi hayata geçireceğiz."

Gastronomi Günleri’ne yaklaşık 200 şefin katılacağını belirten Büyükkılıç, "Burada yeme içme mekânları, şeflerimiz ki 200'e yakın değişik yerlerden gelen şeflerimiz söz konusu. Onlarca ünlü şefimiz de ayrıca yer almaktadır. Biz bu anlamda da Kayseri’mizin güzel insanlarına bu ortamı sağlamak ve Kayseri'mizi tanıtmak amacıyla çalışmamızı yapıyoruz. Değişik konserlerimiz olacak, etkinliklerimiz olacak, workshoplarımız olacak. En büyük şef Memduh Başkan, o da burada gereken çalışmalara katkı sağlayacak" diye konuştu.

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"Dolu dolu dört gün"

Etkinliğin 2225 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacağını belirten Başkan Büyükkılıç, resmî açılış töreninin 23 Ekim Cuma günü gerçekleştirileceğini ifade ederek, "İnşallah dolu dolu bir dört gün; Perşembe günden itibaren besmele çekiyor, başlıyor, başlatıyoruz. Cuma günü de inşallah ayrıca şeflerimizin de büyük oranda katılımıyla açılış yapacağız" dedi.

Kayserililere 1 ton börek aşı çorbası daveti

Etkinlik alanının esnaf ve ziyaretçilerin ihtiyaçları gözetilerek düzenlendiğine dikkat çeken Büyükkılıç, vatandaşları gastronomi buluşmasına davet ederek, "Burada da esnaflarımızın daha rahat ve konforlu çalışması için metrekareyi de büyüttük. Aralarda çok güzel ulaşım, erişim, oturma alanları oluşturduk. Ortam tam bu iş için uygun. Kayserili hemşehrilerimizi buradaki etkinliklere, workshoplara katılmaya bir ton börek aşımızı, tatmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Odalarımızla, esnaflarımızla, vatandaşlarımızla el ele, gönül gönüle"

Kayseri’nin gastronomi zenginliğinin geçmişten bugüne uzanan kültürel birikimle şekillendiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, organizasyonun kurumlar, esnaf ve vatandaşların iş birliğiyle hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi:

"200'e yakın ürünüyle Kayseri geçmiş dönemlerden beri değişik medeniyetlerin ev sahipliğini yapmış olarak da bu ürünlerin tanıtımına vesile olacak. 38 civarında coğrafya işareti almış olan ürünümüz söz konusu. Odalarımızla, esnaflarımızla, vatandaşlarımızla el ele, gönül gönüle vermek suretiyle bu çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca bilimsel anlamda da Erciyes Üniversitemiz, Kayseri Üniversitemiz yine bu katkıları sağlıyor ve bizlerle birlikte bu çalışmalarda yer alıyor. Kısacası el ele, gönül gönüle diyoruz. Kayseri'mizi olumlu paylaşımlarla tanıtmak üzere her türlü etkinlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi ben varım diyor. Biz de buna desteğimizi sağlıyoruz. Ayrıca ilçe belediyelerimizin de burada alanları var. Onlara da teşekkür ediyoruz."

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Etkinliğin ilk günü olan 22 Ekim Perşembe günü saat 12.00’de stantlar ziyaretçilere açılacak. Saat 16.00’da Büyükşehir Belediyesi Bando Konseri, saat 17.00’de ise Âşık Halil Daylak konseri gerçekleştirilecek. 23 Ekim Cuma günü saat 13.30’da kortej yürüyüşüyle başlayacak programda, saat 14.00’te resmî açılış töreni gerçekleştirilecek. Saat 15.30’da ise Kayseri’nin tescilli geleneksel lezzetleri arasında yer alan börek aşı çorbasından 1 ton ikram edilerek ziyaretçilere yöresel mutfağın önemli tatlarından biri sunulacak.

Ünlü şefler Kayseri mutfağını yorumlayacak

2225 Ekim tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri, Türkiye’nin tanınmış şeflerini, gastronomi uzmanlarını ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

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Türkiye’nin sevilen şefleri Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile programın eski jüri üyelerinden Hazer Amani’nin yanı sıra Rafet İnce, Yunus Emre Akkor, Eyüp Kemal Sevinç, Cüneyt Asan, Doğa Çitçi ve Asuman Kerkez gibi isimler etkinlikte yer alacak. Söyleşi ve uygulamalı atölyelerde şefler, mutfak deneyimlerini ve özel tariflerini ziyaretçilerle paylaşacak.

Program kapsamında Somer Sivrioğlu "Yağlama", Mehmet Yalçınkaya "Tepsi Mantısı", Hazer Amani ise "Pöç Taco ve Pöçlü Nohutlu Gacer Pilavı" sunumlarıyla Kayseri mutfağının farklı yorumlarını gastronomi tutkunlarıyla buluşturacak.

Pastırma, mantı, yağlama, Yamula patlıcanı ve gacer unuyla hazırlanan lezzetlerin öne çıkacağı organizasyonda, yerel ürünlerin turizmde kullanımı, gastronomide kadın girişimciliği, yerel işletmelerde markalaşma ve Kayseri mutfağının ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı gibi konular da ele alınacak.

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Genç şeflerden çocuklara her yaşa hitap eden program

Gastronomi Günleri kapsamında lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bireysel ve ekip yemek yarışmalarının yanı sıra ev hanımlarının katılacağı yöresel yemek yarışması, anneçocuk yemek yarışması ve özel ihtiyaçlı çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek. Çocuk tiyatroları, atölyeler ve farklı etkinliklerle gastronomi kültürünün her yaştan katılımcıya ulaştırılması hedefleniyor. Dört gün boyunca sürecek etkinliklerle Kayseri’nin yöresel lezzetlerinin tanıtılması, yerel üreticilerin desteklenmesi ve kentin gastronomi turizmine katkı sağlanması amaçlanıyor.

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Kayseri’nin gastronomi potansiyeli ulusal ölçekte tanıtılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 4’üncü Kayseri Gastronomi Günleri, kentin tarihinden, kültüründen ve üretim geleneğinden beslenen mutfak zenginliğini daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyor. Yerel işletmelerin görünürlüğünün artırılması, tescilli ürünlerin tanıtılması ve gastronomi alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önem taşıyan organizasyon, 2225 Ekim tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yerinde incelediği hazırlıklarla son aşamaya gelen Gastronomi Günleri, Kayseri’nin geleneksel lezzetlerini, usta şeflerin deneyimlerini ve kültürel değerlerini aynı çatı altında buluşturacak.