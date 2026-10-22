Melikgazi Belediyesi tarafından Yıldırım Beyazıt 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan ‘Melikgazi Belediyesi Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı’ açıldı.

Gençlerin ve her yaştan vatandaşın keyifli vakit geçirebileceği parkın açılışında konuşma yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; milli ve manevi değerlere sahip bir gencin isminin yaşatılacağı parkın hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi:

"Milli ve manevi değerlere sahip Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun gencecik yaşında bir öğrenciyken hayatını kaybetmesi hepimizi üzüyor. Bu parka Fırat Yılmaz Çakıroğlu ismini vermemizde Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe Başkanımız Murat Titizbaş’ın motivasyonu, desteği ve talebi etkili oldu. Meclis üyelerimizin oy birliğiyle karar geçti ve merhum Çakıroğlu’nun ismini Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm alanımızda yaptığımız güzel bir parka vermek istedik. Cenabı Allah mekanını cennet eylesin, milli ve manevi değerlere sahip gençlerin sayısını artırsın. Bizim gençliğimizi koruyup milli ve manevi değerleri aşılamamız lazım ki Türkiye’yi en iyi şekilde ileriye, geleceğe taşıyalım. Gençler için yaptığımız projelerde bunu esas alıyoruz. Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesinin tanıtım töreninde de belirttiğimiz gibi tek arzumuz, gayemiz ülkemizi ileriye taşıyacak yeni Selçuk Bayraktarlar yetiştirmek. Gençlerimizin uçak, İHA, SİHA üretmesi, savunma sanayisinin güçlenmesine katkı sağlaması arzumuz. Bu hedefimiz doğrultusunda önümüzdeki ilkbaharda Teknoloji Lisemizin de temelini atacağız. Ülkenin gelişmesi gayretiyle yetişecek gençlerimiz için biz buradayız. 18 kütüphane yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin kütüphanelerimizde okuması, sosyalleşmesi, kötü alışkanlıklardan uzak kalması önemli. O yüzden el ele vermemiz önemli, Cumhur İttifakı önemli, yaptığımız hizmetler önemli. Bizler Melikgazi‘de el ele vermiş durumdayız. Kararlarımızın birçoğu genelde oy birliği ile çıkıyor ve yaptığımız hizmetler Türkiye’ye örnek projeler. Dün Kazım Karabekir 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projemizdeydik; şiir gibi bir kentsel dönüşüm ortaya çıkıyor. 3 adet çok büyük park yapıyoruz, otoparklar yapıyoruz, yeşillendirme faaliyetleri yapıyoruz, 1300 civarında da daire yapmış oluyoruz. Orası açıldığında Kayseri’de ve Türkiye’de örnek projelerden bir tanesi olacak. Tüm bunlara ilaveten vatandaşlarımızdan parklarımıza sahip çıkmalarını istiyorum. Parkımızda futbol ve voleybol sahamız ile her türlü imkanımız var, parklarımızı boş bırakmayalım. Çünkü geleceğe yetişen çocuklarımız bu parklarda büyüyorlar. Parkımızın hayırlı olmasını diliyor; Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu rahmetle anıyorum. "

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MHP Melikgazi İlçe Başkanı Titizbaş’tan Başkan Palancıoğlu’na teşekkür

Parkta Fırat Yılmaz Çakıroğlu isminin yaşatılacak olmasının, duyulan vefanın anlamlı bir göstergesi olduğunu belirten Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Melikgazi İlçe Başkanı Murat Titizbaş, "Bugün burada yalnızca bir parkın açılışında değil; bir hatırayı yaşatmak, bir davaya sahip çıkmak ve gelecek nesillere unutulmayacak bir ismi emanet etmek için bir aradayız. Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Ege Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü sırada Türk milliyetçiliğine olan bağlılığı ile tanınan, ülküleri uğruna mücadele eden genç bir kardeşimizdi. 20 Şubat 2015’te henüz hayatının baharındayken uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Fırat bizim için yalnızca bir isim değil; o, gençliğin heyecanını, inandığı değerlerden vazgeçmeyen bir iradeyi ve vatanına, milletine bağlılığın sembolünü temsil etmektedir. Onun hayatını kaybetmesi sadece ailesinin değil; Türk milliyetçiliğine gönül veren herkesin yüreğinde derin bir yara açmıştır. Bizler inanıyoruz ki şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onların isimlerini gelecek nesillere aktarmak ve değerlerimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün bu parkta Fırat Yılmaz Çakıroğlu isminin yaşatılacak olması işte bu vefanın anlamlı bir göstergesidir. Bu vesileyle MHP Melikgazi İlçe Başkanlığımızın teklifi doğrultusunda parkımıza Fırat Yılmaz Çakıroğlu isminin verilmesine katkı sağlayan Melikgazi Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyorum. Ortak değerlerimize sahip çıkan yaklaşım son derece önemlidir. MHP Melikgazi İlçe Teşkilatı olarak bizler şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı, onların hatıralarını yaşatmayı ve ülkücü hareketin değerlerini gelecek kuşaklara aktarmayı bir vefa borcu olarak biliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu rahmet, minnet ve dualarla anıyor; ailesine bir kez daha sabır diliyor, vatanımız uğruna can veren bütün şehitlerimizi saygıyla yad ediyorum. Fırat'ın adı bu parkta yaşayacak; hatırası gönüllerimizde kalacak, milletimizin hafızasında asla unutulmayacaktır" dedi.

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Fırat Yılmaz Çakıroğlu isminin verildiği parkta birlikte olmaktan şeref ve gurur duyduklarını ifade eden AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ise konuşmasında şunları ifade etti:

"Ülkemizde ülküdaş olarak görev yapmış, hizmet vermiş; vatan, bayrak sevdası ve aşkıyla yanıp tutuşan bir ismin bu park vasıtasıyla hatırlanması bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Bu parkın yapımından bugünkü açılışına kadar emeği geçen başta kıymetli Melikgazi Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu’na ve ekibine saygı ve minnetlerimizi sunuyoruz. İnşallah bu parkta yetişecek olan nesillerin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde hayatlarını geçirmesini temenni ediyor; isminin de en güzel şekilde yaşatılması için dua ediyoruz."

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Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ise, merhum Çakıroğlu'nun isminin verildiği park için hayırlı olsun dileklerini iletti.