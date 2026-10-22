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        Kayseri'de Roma ve erken Bizans dönemlerine ait mozaiklerin bulunduğu alanda kazı sürüyor

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Roma ve erken Bizans dönemlerine ait mozaiklerin bulunduğu alanda arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Kayseri'de Roma ve erken Bizans dönemlerine ait mozaiklerin bulunduğu alanda kazı sürüyor

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Roma ve erken Bizans dönemlerine ait mozaiklerin bulunduğu alanda arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Örenşehir Mahallesi Köyiçi mevkisinde bulunan ve tarihi özelliğiyle dikkati çeken kazı alanında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mozaiklerin bulunduğu alanda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve İncesu Belediyesinin destekleriyle sürdürülen çalışmaların bölgenin kültürel mirasına önemli katkılar sunması hedefleniyor.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, 2. yüzyıldan 4. yüzyıla uzanan döneme ait yapıların kazılar sonucunda gün yüzüne çıkmaya başlamasının heyecan verici olduğunu belirtti.

        Alanın korunarak gelecek nesillere aktarılması ve turizme kazandırılması için çalışmaların sürdüğüne değinen Büyükkılıç, "Burası ören yeri olarak tanımlandı. Üzerinin kapatılması ve ziyarete açılması konusunda projelendirme çalışmaları bakanlığımız tarafından devam ediyor. Emeği geçenlere ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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