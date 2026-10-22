Sezonun ilk golü Abdulsamed Bozüslü'den

Kayseri Süper Amatör Küme'de 20262027 futbol sezonu başladı. Geride kalan hafta sonu oynanan 5 müsabakada 21 gol atıldı. Sezonun ilk golü Kocasinan Ülküspor’da geldi. Mavi beyazlılar Argıncık Stadı’nda oynanan Amaratspor maçının 3. dakikada Abdulsamed Bozüslü’nün golü ile 10 öne geçerken bu gol sezonun ilk golü oldu.

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