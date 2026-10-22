Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Sezonun ilk golü Abdulsamed Bozüslü'den

        Sezonun ilk golü Abdulsamed Bozüslü'den

        Kayseri Süper Amatör Küme'de sezonun ilk golünü Kocasinan Ülküspor'dan Abdulsamed Bozüslü kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:41 Güncelleme:
        Sezonun ilk golü Abdulsamed Bozüslü'den

        Kayseri Süper Amatör Küme'de sezonun ilk golünü Kocasinan Ülküspor’dan Abdulsamed Bozüslü kaydetti.

        Kayseri Süper Amatör Küme'de 20262027 futbol sezonu başladı. Geride kalan hafta sonu oynanan 5 müsabakada 21 gol atıldı. Sezonun ilk golü Kocasinan Ülküspor’da geldi. Mavi beyazlılar Argıncık Stadı’nda oynanan Amaratspor maçının 3. dakikada Abdulsamed Bozüslü’nün golü ile 10 öne geçerken bu gol sezonun ilk golü oldu.

        Sezonun ilk penaltı golü ise Amaratspor’dan İsmail Aydoğdu attı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: İmza töreni düzenleniyor!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: İmza töreni düzenleniyor!
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        Kayserispor U19, Hatayspor ile berabere kaldı
        Kayserispor U19, Hatayspor ile berabere kaldı
        Kayseri'de Roma ve erken Bizans dönemlerine ait mozaiklerin bulunduğu aland...
        Kayseri'de Roma ve erken Bizans dönemlerine ait mozaiklerin bulunduğu aland...
        Atila Gerin: "Oyun gücümüzü artırarak devam etmek istiyoruz" Kayserispor, P...
        Atila Gerin: "Oyun gücümüzü artırarak devam etmek istiyoruz" Kayserispor, P...
        ASIRLIK MEKTEPLER - Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan liseden Kayseri'ni...
        ASIRLIK MEKTEPLER - Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan liseden Kayseri'ni...
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Melikgazi Belediyesi Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı açıldı
        Melikgazi Belediyesi Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı açıldı