Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline arama kurtarma eğitimi verildi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Hafif Arama Kurtarma Ekibi’nde görev yapan personel; AFAD iş birliğiyle düzenlenen altı eğitimi başarıyla tamamladı. Sertifikalar, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından takdim edildi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Hafif Arama Kurtarma Ekibi’nin eğitim ve akreditasyon sürecine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda düzenlenen bilgilendirme toplantısı ve sertifika takdim programı, Sporcu Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’nın katıldığı programda, ekibin kuruluşundan bu yana yürütülen çalışmalar değerlendirilirken personellere akreditasyon süreci ve izlenecek aşamalar hakkında bilgi verildi. AFAD iş birliğiyle gerçekleştirilen altı eğitimi başarıyla tamamlayan kurum personeline sertifikaları, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından takdim edildi. Eğitimlere il ve ilçe birimlerinde güvenlik, destek, büro ve iklimlendirme alanlarında görev yapan personel katıldı.

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Kabakcı, eğitimlerini başarıyla tamamlayan personeli tebrik ederek afetlere hazırlık çalışmalarında üstlendikleri sorumluluğun önemine dikkat çekti ve görevlerinde başarılar diledi. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, afetlere karşı kurumsal hazırlığı güçlendirmek amacıyla Hafif Arama Kurtarma Ekibi’nin eğitim ve akreditasyon çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.