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        Başkan Büyükkılıç İstanbul'da Şehir Araştırmaları Merkezi açılışına katıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği (TKB) Encümen Üyesi Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Beyoğlu'nda restorasyonu tamamlanan tarihi Kuyumcu Han'ın Şehir Araştırmaları Merkezi olarak hizmete açılışına katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç İstanbul'da Şehir Araştırmaları Merkezi açılışına katıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği (TKB) Encümen Üyesi Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Beyoğlu’nda restorasyonu tamamlanan tarihi Kuyumcu Han’ın Şehir Araştırmaları Merkezi olarak hizmete açılışına katıldı.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve TKB Encümen Üyesi Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Beyoğlu’nda restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Kuyumcu Han’ın Şehir Araştırmaları Merkezi olarak açılış programında yer aldı.

        Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Tarihi Kentler Birliği üyesi belediye başkanları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen açılışta, tarihi yapının yeniden işlevlendirilerek kent kültürüne kazandırılması ön plana çıktı.

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        Tarihi yapıların korunmasının geçmişin gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem taşıdığını belirten Başkan Büyükkılıç, Şehir Araştırmaları Merkezi’nin kentlerin tarihi, kültürel birikimi ve ortak hafızasının korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

        Tarihi Kentler Birliği bünyesinde de yer alacak merkezin, şehir araştırmaları ve kültürel mirasın tanıtılması açısından önemli bir çalışma alanı oluşturması hedefleniyor.

        Başkan Büyükkılıç, tarihi Kuyumcu Han’ın yeniden hayat bulmasına katkı sunanlara teşekkür etti.

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