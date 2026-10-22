Başkan Büyükkılıç İstanbul'da Şehir Araştırmaları Merkezi açılışına katıldı

Tarihi Kentler Birliği bünyesinde de yer alacak merkezin, şehir araştırmaları ve kültürel mirasın tanıtılması açısından önemli bir çalışma alanı oluşturması hedefleniyor.

Tarihi yapıların korunmasının geçmişin gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem taşıdığını belirten Başkan Büyükkılıç, Şehir Araştırmaları Merkezi’nin kentlerin tarihi, kültürel birikimi ve ortak hafızasının korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Tarihi Kentler Birliği üyesi belediye başkanları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen açılışta, tarihi yapının yeniden işlevlendirilerek kent kültürüne kazandırılması ön plana çıktı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve TKB Encümen Üyesi Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Beyoğlu’nda restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Kuyumcu Han’ın Şehir Araştırmaları Merkezi olarak açılış programında yer aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği (TKB) Encümen Üyesi Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Beyoğlu’nda restorasyonu tamamlanan tarihi Kuyumcu Han’ın Şehir Araştırmaları Merkezi olarak hizmete açılışına katıldı.

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