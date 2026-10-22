Kayserispor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor'un teknik direktörü Atila Gerin, ezbere oynamayan ve gol pozisyonları arayan bir takım olma yolunda hızla ilerlediklerini söyledi.

Gerin, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Batman Petrolspor ile oynadıkları maçta kaybettikleri 2 puan için üzgün olduklarını dile getirdi.

Ligin en az gol yiyen ve en çok gol atan takımı olarak devam etmek istediklerini vurgulayan Gerin, şunları kaydetti:

"Artık ne yaptığını bilen, ezbere oynamayan, telaşa kapılmayan, aceleye getirmeyen, opsiyonları ve gol pozisyonlarını arayan, kendi yetenekleriyle bunu birleştiren takım olma yolunda hızla ilerliyoruz. Eksiklerimiz yok mu, tabii ki var. Kolay değil. Bu oyunları oynamak bazen aylar, bazen seneler alıyor. Takımları takip ediyorsunuz. Çok şükür çocuklar buna çok çabuk reaksiyon verdi. Bir buçuk, iki ay önce burada başka şeyler konuşuyorduk. Ben de dahil hiç kimsenin bu kadar çabuk buraları hayal ettiğini düşünmüyorum. Sezonun başında bir sürü kaostan çıkmıştık. Çok şükür hepsini atlattık. Şu anda dediğim gibi artık rotaya, yola girdik. İçeride, dışarıda fark etmiyor. Pendikspor maçını kazanmak için gidiyoruz. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. İnşallah bu maçla beraber yeni bir serinin başlangıcını sağlayabiliriz. Dediğim gibi anları, detayları çalışıp, düzeltip oyun gücümüzü artırarak devam etmek istiyoruz."

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Futbolculardan Benhur Keser de iyi giden bir sürecin olduğunu ve bunu devam ettirmek istediklerini ifade etti.

Batman Petrolspor maçında kaybettikleri 2 puan için üzgün olduklarının altını çizen Benhur, bundan ders çıkarıp sonraki müsabakalara bakacaklarını söyledi.

- "Biz hedefi ve hayalleri olan bir takımız"

Benhur Keser, hedefleri bulunan bir takım olduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Biz hedefi ve hayalleri olan bir takımız. Bu hedef doğrultusunda bazen tökezlemeler oluyor. Bunu da yol kazasına sayacağız. Hedefimizden hiçbir zaman şaşmayacağız. Özellikle şu an önümüzde 3 maç var. Bu 3 maçı en iyi şekilde lehimize çevirip yolumuza devam etmek istiyoruz. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz. Bunu zaten kalitemizle, oynadığımız oyunla sezon başından itibaren gösterdiğimizi düşünüyorum. Başta hocalarımız, kulübümüz, yöneticilerimiz, başkanımız, şehrimiz, taraftarımız, herkes bize destek veriyor, inanıyor. Biz de bu desteği her hafta görmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki 3 maçtan 9 puan çıkarıp yolumuza emin adımlarla ilerlemek istiyoruz."

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Denis Radu ise takım olarak iyi mücadele ettiklerini, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

- Antrenman

Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Orfa Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.