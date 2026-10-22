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        Başkan Gülsoy: "Faiz indirimlerinde kesintisiz bir süreç başlamalıdır"

        Ocak 2026'dan bu yana 9 aydır sabit tutulan politika faizinin ekim ayı toplantısında 100 baz puan düşürülmesini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; "Gelecek dönemde faiz indirimlerinin büyüklüğünden ziyade istikrarlı şekilde devam etmesi hayati önem taşımaktadır" diyerek, gerekirse 50 baz puan, hatta piyasa dinamiklerine göre 25 baz puan dahi olsa, sonraki PPK toplantılarında faiz indiriminin pas geçilmemesi gerektiğini ve indirim trendinin sürdürülmesini beklediklerini ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Başkan Gülsoy: "Faiz indirimlerinde kesintisiz bir süreç başlamalıdır"

        Ocak 2026’dan bu yana 9 aydır sabit tutulan politika faizinin ekim ayı toplantısında 100 baz puan düşürülmesini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; "Gelecek dönemde faiz indirimlerinin büyüklüğünden ziyade istikrarlı şekilde devam etmesi hayati önem taşımaktadır" diyerek, gerekirse 50 baz puan, hatta piyasa dinamiklerine göre 25 baz puan dahi olsa, sonraki PPK toplantılarında faiz indiriminin pas geçilmemesi gerektiğini ve indirim trendinin sürdürülmesini beklediklerini ifade etti.

        Başkan Gülsoy, iş dünyasının talep ve beklentilerini içeren açıklamasında; "Merkez Bankası’nın politika faizini Ocak 2026’dan bu yana yüzde 37 seviyesinde sabit tutması, yüksek finansman maliyetleri nedeniyle üreten ve istihdam sağlayan iş dünyamızı uzun süredir ciddi şekilde zorlamaktaydı. Bugünkü 100 baz puanlık indirim adımı, piyasaların nefes alması için olumlu bir başlangıçtır. Ancak bu tek seferlik bir hamle olarak kalmamalı, ekonomide öngörülebilirliği artırmak adına kesintisiz bir indirim sürecine dönüştürülmelidir" dedi.

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        "Faizlerin düşmemesi arz yönlü maliyet enflasyonunu yapışkan hale getiriyor"

        Başkan Gülsoy açıklamasında; "Ekonomi literatüründe sadece talep yönlü sıkılaşmaya odaklanmak, bir süre sonra üretimi cezalandıran ve stagflasyon riskini tetikleyen bir unsura dönüşebilir. Finansman maliyetlerinin uzun süre yüksek kalması, işletmelerin işletme sermayesi ihtiyacını artırmakta ve bu durum 'maliyet enflasyonu' yoluyla fiyatlar genel düzeyine yansımaktadır. Yani faizlerin düşmemesi, bir noktadan sonra enflasyonu besleyen arz yönlü ve yapışkan bir yapı oluşturmaktadır. Enflasyonla kalıcı mücadelenin yolu, üretimi durdurmak değil; üretim maliyetlerini düşürerek arzı güçlendirmektir" ifadelerini kullandı.

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        "Piyasa beklentisi için 25 veya 50 baz puan dahi olsa sonraki toplantılar pas geçilmemeli"

        İş dünyası olarak beklentilerinin indirim hamlelerinin devamı olduğunu söyleyen Gülsoy; "İş dünyası olarak beklentimiz, bu indirim hamlesinin tek seferlik bir düzeltme olarak kalmamasıdır. Piyasaların önünü görebilmesi ve doğru projeksiyonlar yapabilmesi için faiz indirim döngüsünün kesintisiz ve öngörülebilir bir patikaya oturması şarttır. Makroekonomik dengeler gözetilerek, önümüzdeki PPK toplantılarında 50 baz puan, hatta gerekirse 25 baz puan gibi küçük ölçekli adımlarla da olsa indirim trendi kararlılıkla sürdürülmeli, süreç pas geçilmemelidir. İndirimlerin büyüklüğünden ziyade bu trendin istikrarı, piyasadaki olumlu beklentileri ve yatırım iştahını diri tutacaktır. Bu açıdan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun da yıl içerisinde 8 kez toplantı yerine her ay toplanarak temsili de olsa faiz indirimlerine devam etmesi piyasalarımıza moral olacaktır" dedi.

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        Gülsoy, verilen kararın piyasaya yansıması gerektiğini söyleyerek; "Merkez Bankası’nın attığı bu adımın sahada karşılık bulması, bankacılık sektörünün takınacağı tutuma bağlıdır. Politika faizindeki düşüşün, reel sektörün kullandığı ticari kredi faiz oranlarına da aynı hızla ve kararlılıkla yansıtılmasını bekliyoruz. Kayseri gibi üreten, ihraç eden ve Türkiye ekonomisinin dinamosu olan şehirlerdeki işletmelerimizin çarkları daha hızlı döndürebilmesi için finansman musluklarının rasyonel oranlarla açılması şarttır. Kararın ülkemize ve tüm üreten Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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