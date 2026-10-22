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        Erciyes'te dağ kızağında montaj tamamlandı, test sürüşleri başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes Kayak Merkezi'ni dört mevsim turizm destinasyonu haline getirme hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği dağ kızağı projesinde montaj tamamlandı. Yaklaşık 1.100 metre uzunluğundaki parkurda sertifikasyon öncesi test sürüşleri başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Erciyes'te dağ kızağında montaj tamamlandı, test sürüşleri başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Erciyes Kayak Merkezi’ni dört mevsim turizm destinasyonu haline getirme hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği dağ kızağı projesinde montaj tamamlandı. Yaklaşık 1.100 metre uzunluğundaki parkurda sertifikasyon öncesi test sürüşleri başladı.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi’nin dört mevsim turizm potansiyelini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen dağ kızağı projesinde montaj çalışmaları tamamlanırken, tesisin sertifikasyon süreci öncesindeki test sürüşlerine geçildi.

        Outdoor Factory tarafından hayata geçirilen projede, yaklaşık 1.100 metre uzunluğundaki parkurda teknik sistemlerin ve güvenlik donanımlarının kontrolleri gerçekleştiriliyor. Test sürüşleriyle sistemlerin işleyişinin değerlendirilmesi ve sertifikasyon öncesi gerekli kontrollerin tamamlanması hedefleniyor.

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        Tesisin hizmet ve idare binasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Gece sürüşü, sürüş sürelerinin skorboard üzerinden takip edilmesi ve otomatik fotoğraf çekim sistemi gibi özelliklerle donatılması planlanan yatırımın, Erciyes’te ziyaretçilere yeni bir eğlence alternatifi sunması amaçlanıyor.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Erciyes’i yılın 12 ayı boyunca yaşayan bir turizm merkezi haline getirme vizyonu doğrultusunda yürütülen projenin, gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından hizmete alınması planlanıyor. Yatırımın, Erciyes’in dört mevsim turizm çeşitliliğine ve Kayseri’nin turizm potansiyeline katkı sağlaması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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