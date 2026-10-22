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        2026 yılı 4'üncü dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

        Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen 2026 yılı 4'üncü Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:34 Güncelleme:
        2026 yılı 4'üncü dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

        Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen 2026 yılı 4’üncü Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilik Toplantı Salonu’ndaki toplantıda konuşan Vali Gökmen Çiçek; "Kamu yatırımlarının planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi ve kamu kaynaklarının etkin, verimli kullanılması önemli" dedi. Kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Çiçek; "Devam eden projelerin yakından takip edilmesi, karşılaşılan sorunların ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çözüme kavuşturulması ve yatırımların vatandaşların ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek biçimde yürütülmesi gerekmektedir" diye konuştu.

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        Toplantıda ayrıca, il genelinde devam eden kamu yatırımları ve projelerin mevcut durumları ele alınarak koordinasyonu gerektiren konular görüşüldü. Yatırımların zamanında tamamlanması ve hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla alınması gereken tedbirler değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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