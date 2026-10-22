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        MHP'li Ersoy: "Cumhur İttifakı olarak vatandaşımızın meşru kazancının korunmasına önem veriyoruz"

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada, "Vatandaşımızın emeğini koruyan ve hak sahiplerinin alacaklarına kavuşmasını kolaylaştıran düzenlemelerin ekonomik güvene katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 18:25 Güncelleme:
        MHP'li Ersoy: "Cumhur İttifakı olarak vatandaşımızın meşru kazancının korunmasına önem veriyoruz"

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada, "Vatandaşımızın emeğini koruyan ve hak sahiplerinin alacaklarına kavuşmasını kolaylaştıran düzenlemelerin ekonomik güvene katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

        MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; TBMM'de görüşülmekte olan 294 Sıra sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifinin ikinci bölümü üzerine MHP Grubu adına söz aldı. Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada Ersoy; "Ekonomik güvenin temelinde, vatandaşımızın tasarruflarının ve yatırımcı haklarının korunması bulunmaktadır. Tasarruf, insanımızın yıllar süren emeği ve geleceğinin güvencesidir. Cumhur İttifakı olarak devletimizin gücünü ve milletimizin refahını birlikte esas alıyor, vatandaşımızın meşru kazancının korunmasına önem veriyoruz. Teklifin 6’ncı maddesiyle, fonlarla bağlantılı soruşturmalarda el konulan para ve sermaye piyasası araçlarının ilgili fona veya geri kazanım hesabına iadesi düzenlenmektedir. Fona devredilemeyen malvarlığı için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atanması ve dava sonucu beklenmeksizin satış veya tasfiye yapılabilmesi öngörülmektedir. Böylece varlıkların değerinin korunması ve hak sahiplerinin zararlarının karşılanması amaçlanmaktadır. Fon malvarlığından çıktığı veya fon zararının karşılığı olduğu mahkemece belirlenen müsadere edilmiş değerlerin de hazineye gelir kaydedilmeksizin ilgili fona, tasfiye tamamlanmışsa geri kazanım hesabına aktarılması düzenlenmektedir. Her fon için ayrı alt hesaplarda izlenecek kaynakların yalnızca tasfiye ve yatırımcılara ödeme amacıyla kullanılabilmesi, haczedilememesi ve teminat gösterilememesi önemli bir güvencedir. Zorunlu masraflar sonrasında kalan tutarların hak sahiplerine katılma payları oranında ödenmesi öngörülmektedir. Değerli milletvekilleri; Teklifin 7’nci maddesiyle, Sermaye Piyasası Kurulu ve Yatırımcı Tazmin Merkezinin uygulamada ihtiyaç duyduğu avukatlık, muhasebe ve yazılım geliştirme hizmetlerini dışarıdan alabilmesine imkân tanınmaktadır. Uygulama esaslarının kurul tarafından, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun görev alanındaki konularda kurumun görüşü alınarak belirlenmesi, koordinasyonu ve hukuki açıklığı güçlendirecektir. Vatandaşımızın emeğini koruyan ve hak sahiplerinin alacaklarına kavuşmasını kolaylaştıran bu düzenlemelerin ekonomik güvene katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Konuşmasında ehliyet affına değinen Ersoy; "Geçimini araç kullanarak sağlayan şoförlerimiz, nakliyecilerimiz, esnafımız ve çeşitli mesleklerde çalışan vatandaşlarımız açısından sürücü belgesi, çalışma hayatının önemli bir parçasıdır. Bu nedenle konunun ekonomik ve sosyal boyutlarıyla birlikte değerlendirilmesini önemli buluyoruz. Trafikte can güvenliğinin korunması, kurallara riayet edilmesi ve ihlallerin önlenmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Alkollü araç kullanımının yol açabileceği tehlikeler karşısında denetimlerin etkinliği ve yaptırımların caydırıcılığı elbette korunmalıdır. Devletimizin vatandaşını koruyan, toplumsal huzuru gözeten anlayışı istikametinde; hatasından ders çıkaran kişilerin sorumluluk bilinciyle yeniden çalışma hayatına katılabilmesine yönelik imkanların da ele alınabileceğine inanıyoruz. Bu çerçevede, ölümlü veya yaralanmalı kazaya sebebiyet vermemiş vatandaşlarımız bakımından; ihlalin niteliği, tekrarı ve kişinin sürücülüğe uygunluğu dikkate alınarak, belirli bir ücret karşılığında, devletimizin bütçesine de katkıda bulunacak şekilde bir defaya mahsus, şartları ve sınırları açıkça belirlenmiş bir düzenlemenin değerlendirilmesini faydalı görüyoruz. Trafik eğitimi, gerekli sağlık kontrolleri ve psikoteknik değerlendirmelerle desteklenecek bir yaklaşım, vatandaşlarımızın trafik kurallarına ilişkin farkındalığını güçlendirirken yeniden işlerine dönebilmelerine de katkı sağlayabilecektir. Cumhur İttifakı olarak, milletimizin beklentilerini devletimizin imkanları ve toplumumuzun ortak yararı çerçevesinde ele alan yapıcı siyaset anlayışımızı sürdürüyoruz. Ehliyet affına ilişkin taleplerin, ilgili kurumlarımızın katkılarıyla trafik güvenliği, hakkaniyet ve sosyal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmesini; şartları uygun olan vatandaşlarımızın yeniden çalışma hayatına katılmalarına imkan sağlanmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Kayseri'nin gençlik ve spor yatırımlarındaki ihtiyaçlarından da bahseden Ersoy; "Kayseri; yüzlerce amatör spor kulübünün faaliyet gösterdiği, binlerce lisanslı sporcunun çeşitli branşlarda mücadele ettiği, gençleriyle, sporcularıyla ve köklü spor kültürüyle önemli bir potansiyele sahip şehrimizdir. Ancak bu potansiyelin sürdürülebilir biçimde gelişebilmesi için spor altyapısının güçlendirilmesi, mevcut tesislerin iyileştirilmesi ve yeni yatırımların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırım bütçesinden Kayseri’ye ayrılan kaynakların, şehrimizin nüfusu, sporcu sayısı, amatör kulüp yoğunluğu ve tesis ihtiyaçlarıyla birlikte yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kayseri’de amatör spor kulüplerimiz önemli imkân kısıtlılıkları içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Birçok kulübümüz antrenman sahasına, uygun spor salonlarına, modern tesislere ve yeterli altyapı imkânlarına ihtiyaç duymaktadır. Spor yapmak isteyen gençlerimizin tesis yetersizliği nedeniyle imkân bulamaması, üzerinde önemle durmamız gereken bir konudur. Burada özellikle bir başka önemli ihtiyaca dikkat çekmek istiyorum; Kayseri’de ampute sporcularımızın ihtiyaçlarına uygun, erişilebilir, donanımlı ve düzenli antrenman yapılabilecek spor tesislerinin oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Engelli sporcularımızın yalnızca müsabakalara katılabilmesini değil, yıl boyunca uygun şartlarda antrenman yapabilmesini de sağlamalıyız. Ampute futbol başta olmak üzere engelli spor branşlarında faaliyet gösteren sporcularımız için erişilebilir tesisler, uygun soyunma alanları, rehabilitasyon ve destek imkânları planlanmalıdır. Kayseri, üreten, çalışan, ülke ekonomisine katkı sağlayan ve spor alanında da gelişmek isteyen bir şehirdir. Bu nedenle Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızdan beklentimiz açıktır; Kayseri’nin spor tesisi envanteri ve ihtiyaçları yeniden değerlendirilmeli, amatör spor kulüplerimizin tesislere erişimi artırılmalı, ilçelerimizde yeni spor yatırımları planlanmalı ve özellikle ampute sporcularımız için uygun tesis projeleri yatırım programına alınmalıdır. Spor yatırımlarında temel ölçüt; genç nüfus, aktif sporcu sayısı, amatör kulüp yoğunluğu, mevcut tesis kapasitesi ve gerçek ihtiyaçlar olmalıdır. Kayseri’mizin bu kriterler istikametinde hak ettiği yatırım imkânlarına kavuşmasını istiyoruz. Çünkü spora yapılan yatırım, yalnızca bir sahaya ya da bir salona yapılan yatırım değildir. Spora yapılan yatırım; gençliğe, sağlığa, toplumsal dayanışmaya ve ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu vesileyle Gençlik ve Spor Bakanlığımızı Kayseri’nin ihtiyaçlarına daha yakından eğilmeye, mevcut yatırım planlarını yeniden değerlendirmeye ve şehrimizin spor altyapısını güçlendirecek somut adımlar atmaya davet ediyorum. Son olarak, Kayseri Melikgazi Yıldırım Beyazıt Mahallemizde yapımı gerçekleştirilen ve adı Ülkücü Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu olarak yaşatılacak park için Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür ediyorum. Ülkücü Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu rahmet, minnet ve dualarla anıyorum. Şehitlerimizin isimleri yaşayacak, hatıraları nesiller boyu unutulmayacaktır" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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