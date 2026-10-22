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        Optimar'dan Kayserispor'a ziyaret

        Optimar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir; Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Optimar'dan Kayserispor'a ziyaret

        Optimar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir; Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

        Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Nazik ziyaretleri, samimi sohbetleri ve kulübümüze gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Hilmi Daşdemir’e şükranlarımızı sunar, çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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