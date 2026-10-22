Optimar'dan Kayserispor'a ziyaret

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Nazik ziyaretleri, samimi sohbetleri ve kulübümüze gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Hilmi Daşdemir’e şükranlarımızı sunar, çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Optimar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir; Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

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