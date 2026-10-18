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        Saat kordonu yaparak başladığı dericiliği mesleğe dönüştürdü

        HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'de yaşayan 49 yaşındaki Faik Şahin Şahintürk, kendi saat kordonunu yapmak için başladığı dericiliği meslek edindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 08:07 Güncelleme:
        Saat kordonu yaparak başladığı dericiliği mesleğe dönüştürdü

        HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'de yaşayan 49 yaşındaki Faik Şahin Şahintürk, kendi saat kordonunu yapmak için başladığı dericiliği meslek edindi.

        Yaklaşık 18 yıl önce bir arkadaşının hediye ettiği kol saatine eskidiği için deri kordon satın almak isteyen Şahintürk, fiyatların yüksek olması sebebiyle kendi kordonunu yapmaya karar verdi.

        Şahintürk, bu sayede dericilik sanatına ilgi duymaya başlayarak evinin bir odasını atölyeye çevirdi.

        Süreç içerisinde el becerisini geliştiren ve katıldığı kurslardan ustalık belgesini alan Şahintürk, 2023'te emekli olduktan sonra Hunat Mahallesi'nde kiraladığı dükkana "Deri Hikayesi" ismini verdi.

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        El emeğiyle çanta, kemer, cüzdan, bıçak kılıfı ve kişiye özel ürünler üreten Şahintürk, 4 yılda 6 çırak yetiştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

        Deri ustası Şahintürk, AA muhabirine, insanların deri ürünlere ilgi duyduklarını gördüğünde şaşırdığını söyledi.

        Yaptığı ürünlerle ilgili bilgi veren Şahintürk, "Bu atölye yaklaşık 20 metrekare, bir de altta depomuz var. Burada cüzdan, çanta, özel tasarımlar, kemer ve son zamanlarda çok rağbet gören bıçak kılıfları üretiyoruz. Bunun haricinde benim Avrupa tarzı at eyerini sıfırdan üretmek gibi bir hedefim var. Bununla ilgili bayağı bir süreç geçti. AR-GE çalışması yaptık. Yılbaşından sonra inşallah bu işe de başlayacağız." diye konuştu.

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        - "İstiyoruz ki Kayseri el sanatlarıyla da ünlü bir şehir olsun"

        Şahintürk, tamamen el emeğiyle yaptığı bir ürünü bir gün ile bir hafta arasında tamamladığını dile getirdi.

        Ürünlerinin alıcılar tarafından beğenildiğini ve ilgi gördüğünü söyleyen Şahintürk, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimden bir tanesi yurt dışında. Yaptığımız ürünler yurt dışında da satılıyor. Orada yılbaşı programlarında ürünlerimiz alıcılarla buluşuyor. Yine bir öğrencim burada yapıp götürdüğü ürünleri bir Avrupa ülkesinde anlaştığı müzeye veriyor. Bunlar insana gurur veriyor. Kayseri'den bir firmanın ürünleri orada satılıyor ve dünya tanıyor. Kayseri ticaretiyle ünlü bir şehir. Bizi istiyoruz ki Kayseri el sanatlarıyla da ünlü bir şehir olsun. Deri işleri unutulmaya yüz tutmuş bir el sanatı. Biz öğrenci yetiştirelim istiyoruz."

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        Şahintürk, deri kullanımının ülke genelinde de yaygınlaşmasını istediklerini söyledi.

        İşi öğrenmek için atölyeye gelenlere yardımcı olmaya çalıştığını vurgulayan Şahintürk, "Hem sağlık hem de ekonomik açıdan derinin önemi büyük çünkü deri rahatsız etmez. Bir deri mont alırsınız en az 20 yıl kullanırsınız. Bu yüzden deriyi her zaman tercih edilmesi gereken bir ürün olarak görüyorum. İmitasyon ürünlerle deri ürünler arasında bir fiyat farkı vardır ama emin olun imitasyon ürüne verilen para zarardır. Ben vatandaşlarımızın hakiki deri kullanmalarını tavsiye ederim çünkü uzun ömürlü olur ve paralarını kıymetli bir şeye yatırmış olurlar." ifadesini kullandı.

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        Emekli olup hiçbir işle uğraşmayan vatandaşlara da tavsiyede bulunan Şahintürk, emeklilerin kendilerine bir hobi edinerek kazanç sağlamak için çaba göstermelerini istedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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