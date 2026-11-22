Melikgazi Belediyesi’nin görsel sanatlar, güzel sanatlar, birçok kültürel ve sosyal faaliyetleri bünyesine barındıran Sanat Melikgazi, ara tatilde çocuklar ve annelerinin ilgi odağı olarak çeşitli atölyelere ev sahipliği yaptı.

Çocuklar ve anneleri atölyelerde hem öğrendi hem eğlendi

Ara tatilin tadını sanatla geçiren çocukların etkinliklerden oldukça mutlu olduklarını ve tatillerini dolu dolu değerlendirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sanat Melikgazi’miz yine birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Ara tatilde çocuklar, birbirinden keyifli Kinusaiga, mozaik, rattan ayna yapımı, çiçek temalı tablo yapımı ve sonbahar temalı kupa tasarımı atölyelerinde bir araya gelerek hem sanatla buluştu ve hem ortaya çok güzel sanatsal eserler çıkardılar. Birlikte üreten ve çocuklarıyla vakit geçiren anneler de çocuklarının çalışmalarına eşlik etti. Bu güzel etkinliklerimiz ile anneler ve çocukları sanatla bağ kurup ve birlikte üretmenin keyfini yaşadı. Sanatın çocukların gelişiminde rolü oldukça büyük ve etkilidir. Sanatla uğraşan çocuklar, üretmenin ne kadar değerli olduğunu anlarlar, duygusal gelişimleri artar ve aile içi iletişimleri de güçlenmiş olur. Ayrıca sanat çocukların kendilerini ifade etme becerilerini de geliştirir. Melikgazi Belediyesi olarak çocuklarımızın birçok alanda gelişimine katkı sağlayan ve aileleri destekleyen sosyalkültürel etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

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Çocuklarıyla birlikte üretim yapan anneler bu güzel atölye çalışmaları için Başkan Palancıoğlu’na teşekkür ettiler.