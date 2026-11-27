Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından kurulan İnovasyon Merkezi, çocukları ve gençleri teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan yeni eğitim programlarıyla geleceğin kaşifleri hayal etmeye, tasarlamaya ve kodlamaya davet ediliyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın bilim, teknoloji ve yenilikçilik alanında genç nesillere yönelik önemli yatırımlarından biri olan İnovasyon Merkezi, yeni eğitim programlarıyla çocukların hayal gücünü ve üretkenliğini geliştirmeyi hedefliyor. Teknolojiye açılan kapı olma anlayışıyla hazırlanan programlarda öğrenciler, hem eğlenerek öğrenecek hem de kendi fikirlerini projelere dönüştürme fırsatı bulacak. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan eğitim programları kapsamında robotik kodlama, 3D tasarım ve modelleme, Arduino, temel beceri eğitimi, akıl oyunları ve düşüncenin renkleri başlıklarında eğitimler verilecek. Çocukların problem çözme yeteneklerini ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan eğitimlerde, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla öğrenmenin kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor. Öğrenciler, robotik kodlamadan üç boyutlu tasarıma, elektronik uygulamalardan akıl oyunlarına kadar farklı alanlarda kendilerini geliştirme imkânı bulacak.

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TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül

Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi, yetiştirdiği gençlerle TEKNOFEST'te elde ettiği başarılarla da adından söz ettiriyor. TEKNOFEST KKTC'de ilkokul takımı 670 bin proje arasından Türkiye birincisi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın elinden ödül aldı. Aynı organizasyonda ortaokul takımı Türkiye 10'uncusu, lise takımı ise Türkiye 17'ncisi olarak önemli dereceler elde etti. İstanbul TEKNOFEST'te de Türkiye 7'nciliği ve 13'üncülüğü kazanan Talaslı öğrenciler, Şanlıurfa'da düzenlenen 2026 TEKNOFEST finallerinde ise ilkokulda 8'inci, ortaokulda 13'üncü, lisede 11'inci ve üniversite kategorisinde 23'üncü oldu. Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi, çocukların teknolojiyle erken yaşta tanışmasını sağlayarak onları yalnızca teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda tasarlayan, geliştiren ve üreten bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu yönüyle merkez, Talas'ta bilim ve teknoloji kültürünün yaygınlaşmasına, geleceğin mühendislerinin ve kaşiflerinin yetişmesine katkı sunuyor.

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Eğitim programlarına katılmak isteyen öğrenciler için başvurular çevrim içi olarak alınacak. Kontenjanların sınırlı olduğu programlara ilişkin kayıt ve duyurulara Talas Belediyesinin sosyal medya hesapları ile @talasinovasyonmerkezi hesabından ulaşılabilecek.