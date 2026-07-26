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        TGA heyeti Kayseri'de turizm destinasyonlarında incelemelerde bulundu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) yetkilileri, Kayseri'de Erciyes ve Soğanlı Vadisi başta olmak üzere kentin turizm destinasyonlarında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 16:28 Güncelleme:
        TGA heyeti Kayseri'de turizm destinasyonlarında incelemelerde bulundu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) yetkilileri, Kayseri'de Erciyes ve Soğanlı Vadisi başta olmak üzere kentin turizm destinasyonlarında incelemelerde bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın girişimleriyle düzenlenen program kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TGA temsilcileri, kentin turizm potansiyelini yerinde inceleyerek tanıtım ve pazarlama çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Heyet, program kapsamında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek, destinasyon tanıtımı, ulusal ve uluslararası pazarlama faaliyetleri ile yeni tanıtım projelerini görüştü.

        İlk olarak Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'ni gezen heyet, Başköy Aziz George Kilisesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

        Santa Barbara, Karabaş ve Yılanlı kiliselerini de ziyaret eden heyete, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, bölgedeki restorasyon çalışmaları ve turizm potansiyeline ilişkin bilgi verdi.

        Ardından Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni de ziyaret eden heyet, tesislerde incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Spor AŞ Genel Koordinatörü Fatih Çağan, kamp merkezinin altyapısı ve spor turizmine yönelik faaliyetleri hakkında heyete bilgi verdi.

        Daha sonra Erciyes Kayak Merkezi'ne geçen heyete Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, bölgenin turizm altyapısı ile dört mevsim turizm vizyonuna ilişkin sunum gerçekleştirdi.

        Toplantıda, Kayseri ve Erciyes'in ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik izlenecek yol haritası ile destinasyon yönetimi, pazarlama faaliyetleri ve tanıtım stratejileri değerlendirildi.















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