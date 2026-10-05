TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Taner'den Dünya Mimarlık Günü mesajı

TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Zafer Tarık Taner, Dünya Mimarlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taner, mesajında, Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından her yıl farklı bir temayla ele alınan Dünya Mimarlık Günü'nün, bu yıl Birleşmiş Milletler Habitat Günü ile eş zamanlı olarak "Barınma Bir İnsan Hakkıdır Onu Geliştirin" temasıyla kutlandığını belirtti.

Belirlenen temanın küresel ölçekte derinleşen konut krizine dikkati çektiğini ifade eden Taner, herkes için yeterli, erişilebilir, sağlıklı ve güvenli konuta ulaşmanın önemini vurguladı.

Ağırlaşan ekonomik koşullar, artan yaşam maliyetleri ve yükselen kira bedellerinin Türkiye'de de barınma sorununu önemli bir toplumsal mesele haline getirdiğini belirten Taner, şunları kaydetti:

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"Konutun yalnızca bir yapı ya da ekonomik değer olarak değil, bireylerin yaşam hakkı ve kentlerin geleceğiyle doğrudan ilişkili bir unsur olarak ele alınması gerekiyor. Mimarlık, yalnızca yapıların tasarlanması ve üretilmesiyle sınırlı olmayan, insanların nitelikli ve sağlıklı yaşam çevrelerine erişimini gözeten toplumsal bir sorumluluk alanıdır. Bu doğrultuda, kentlerin ve yapılı çevrenin kamu yararı gözetilerek bilimsel, sürdürülebilir ve eşitlikçi politikalar doğrultusunda geliştirilmesi önem taşımaktadır."

Taner, şube olarak eşitlikçi ve sürdürülebilir kentlerin geleceğine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade ederek, meslektaşlarının gününü kutladı.