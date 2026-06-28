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        Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç açılışa katıldı, incelemelerde bulundu

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde açılışa katıldı ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç açılışa katıldı, incelemelerde bulundu

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde açılışa katıldı ve incelemelerde bulundu.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bünyan Belediyesi tarafından tamamlanarak ilçeye kazandırılan Değirmen Restoran’ın açılış törenine katılan Çiçek, konuşmasında, tüm Kayserililerin faydalanabileceği önemli bir mekanın ortaya çıktığını ifade etti.

        Büyükkılıç ve Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de restoranın hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından iş yeri, dua edilmesi ve kurdele kesimiyle hizmete açıldı.


        Açılışın ardından Çiçek, Büyükkılıç ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası'nın iştirak şirketi Pankent tarafından Bünyan’da yapımına devam edilen Bigbag Çuval Tesisi’nde incelemede bulundu.

        Çiçek ve Büyükkılıç, daha sonra ilçede 320 bağımsız bölümü kapsayan Sokak Sağlıklaştırma Projesi’nin uygulanacağı alanda inceleme yaptı.

        Ayrıca Bünyan Pınarbaşı Mesire Alanı’nda oluşturulan kamp ve kano spor alanını ziyaret eden Çiçek ve Büyükkılıç, kamp yapan vatandaşlarla da bir araya geldi.

        Çiçek ve Büyükkılıç, daha sonra kamp ateşini yaktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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