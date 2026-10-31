Altından mama kaşığı üretiyor, fiyatı 35 bin TL

Kilis'te kuyumcu atölyesinde üretilen yaklaşık 5 gramlık altın mama kaşığı, 35 bin liralık fiyatıyla ilgi görüyor.

Kilis'te kuyumcu atölyesinde çalışan ustanın altından ürettiği mama kaşığı, kahve fincanı, bıçak ve kebap şişi gibi farklı ürünler ilgi görüyor. Özellikle altın mama kaşığına gelen talepler üzerine usta, müşterilerin isteklerine göre üretim yapıyor.

Kilis'te kuyumcu atölyesi işletmecisi Serkan Tekdirlik, klasik altın takıların dışında farklı materyaller üreterek dikkat çekiyor. Hobi amacıyla başladığı farklı ürün tasarımlarına altın mama kaşığını da ekleyen Tekdirlik, bu ürüne yönelik taleplerin sosyal medya üzerinden kendisine ulaşmasıyla arttığını belirtti.

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Altından yalnızca kaşık değil, kahve fincanı, bıçak ve kebap şişi gibi farklı ürünler de yaptığını ifade eden Tekdirlik, mama kaşığının ortaya çıkış hikayesini anlattı. Bir gün sosyal medya üzerinden telefon numarasına ulaşan bir kişinin kendisini aradığını belirten Tekdirlik, yeni torunu için farklı ve ilginç bir ürün yaptırmak istediğini söylediğini, bunun üzerine altın mama kaşığı yapmayı önerdiğini aktardı. Sosyal medyada ürünün paylaşılmasının ardından farklı talepler de almaya başladığını kaydetti.

Altın kaşıkları sıfırdan ürettiklerini belirten, Tekdirlik "Altını eritmeye başlıyoruz, bilgisayar ortamında tasarımını yapıyoruz. Müşterinin isteğine ve istediği modele göre üretim yapabiliyoruz. Ortalama 5 gram civarında geliyor. Güncel fiyatı ise yaklaşık 35 bin lira civarında" diye konuştu.