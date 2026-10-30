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        Kilis'te okul çevrelerinde jandarma ekiplerinden güvenlik denetimi

        Kilis'te öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde jandarma ekipleri tarafından asayiş ve trafik tedbirleri alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Kilis'te okul çevrelerinde jandarma ekiplerinden güvenlik denetimi

        Kilis'te öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde jandarma ekipleri tarafından asayiş ve trafik tedbirleri alındı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşabilmesi için okul çevrelerinde çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda asayiş ve trafik tedbirleri alınırken öğrenci servis araçları da denetlendi.

        Öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında eğitimlerini sürdürebilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

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