Kilis'te okul çevrelerinde jandarma ekiplerinden güvenlik denetimi

Öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında eğitimlerini sürdürebilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşabilmesi için okul çevrelerinde çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda asayiş ve trafik tedbirleri alınırken öğrenci servis araçları da denetlendi.

Kilis'te öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde jandarma ekipleri tarafından asayiş ve trafik tedbirleri alındı.

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