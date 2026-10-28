Kilis'te yağışlı ve kasvetli hava etkili oluyor
Kilis'te etkili olan yağışlı ve kasvetli hava, günlük yaşamı ve kentteki ulaşımı etkiliyor.
Kilis'te etkili olan yağışlı ve kasvetli hava, günlük yaşamı ve kentteki ulaşımı etkiliyor.
Kentte yağış nedeniyle yollarda ilerleyen otomobil ve motosiklet sürücüleri, muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla kontrollü şekilde seyretti. Yağış sırasında sürücülerin hızlarını düşürerek ilerlediği görüldü. Motosiklet sürücüleri, yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda dikkatli hareket etti.
Şehrin ana arterlerinde ise ulaşımı aksatan herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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