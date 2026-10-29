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        Cumhuriyet Bayramı'na özel ay yıldızlı katmer

        Kilis'te çocukluğundan bu yana tatlı sektöründe çalışan genç katmer ustasının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ay yıldız şeklinde hazırladığı katmer, sosyal medyada ilgi gördü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Cumhuriyet Bayramı'na özel ay yıldızlı katmer

        Kilis'te çocukluğundan bu yana tatlı sektöründe çalışan genç katmer ustasının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ay yıldız şeklinde hazırladığı katmer, sosyal medyada ilgi gördü.

        Kilis'te çocukluğundan beri tatlı sektöründe çalışan katmer ustası Alperen Bekan, Türk bayrağını Kilis katmeriyle birleştirerek hazırladığı ürünü sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan ay yıldızlı katmer, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Yaptığı paylaşımın amacının Türk bayrağını ve Kilis katmerini bir araya getirerek bu değerleri gönüllere işlemek olduğunu belirten Bekan, "Kalbimize işlemiş olan Türk bayrağımızı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda böyle bir görselle ve ürünle birleştirmek istedim. Hem Kilis katmerini hem de kalbimize işleyen Türk bayrağımızı gönüllere işleyerek sosyal medyada tüketicilerle paylaşmayı amaçladım. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere hediye ettiği Cumhuriyet için teşekkür ediyoruz. Cumhuriyeti yaşatacak olan bizleriz" diye konuştu.

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        Sosyal medyada gördüğü ay yıldızlı katmeri tatmak için işletmeye gelen bir vatandaş ise, katmerin çok lezzetli olduğunu belirterek, paylaşımı gördükten sonra lezzetini denemek istediğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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