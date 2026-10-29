Kilis Valisi Kalaylı, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Kilis Valiliğinde tebrikat töreni düzenlendi. Törende Vali Ömer Kalaylı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kendisini tebrik edenlerin bayram kutlamalarını kabul etti.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Valilikte düzenlenen tebrikat töreninde bayram tebriklerini kabul etti.

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