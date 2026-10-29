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        Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

        Kilis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 21:54 Güncelleme:
        Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

        Kilis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon gerçekleştirildi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende şehitler için dua edildi.

        Polisevi'nde düzenlenen resepsiyonda konuşan Vali Ömer Kalaylı, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünü, büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

        Cumhuriyet'in, Türk milletinin istiklal sevdasının ve sarsılmaz iradesinin en güçlü nişanesi olduğunu belirten Kalaylı, "Binlerce yıllık şanlı tarihinden aldığı güçle, en çetin şartlarda dahi istiklalinden vazgeçmeyen bir milletin evlatları olarak, bu kutlu günün heyecanını hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

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        Vali Kalaylı, davetlilerle sohbet edip bayramlarını kutladı.

        Resepsiyona, 11. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Albay Coşkun Karaca, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yanık, İl Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık ile kurum müdürleri, STK temsilcileri ve şehit yakınları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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