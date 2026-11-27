Kilis İnönü Caddesi'nde asfalt serim çalışmaları başladı
Kilis Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol yapım ve düzenleme çalışmaları kapsamında İnönü Caddesi'nde asfalt serimine başladı.
Kilis Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol yapım ve düzenleme çalışmaları kapsamında İnönü Caddesi’nde asfalt serimine başladı.
Hava şartları nedeniyle ara verilen çalışmalar, güneşli havanın etkisini göstermesiyle birlikte yeniden hız kazandı. İnönü Caddesi’nde yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından belediye ekipleri asfalt serim çalışmalarına geçti. Ekipler, cadde boyunca asfalt serimini sürdürürken hava şartlarının elverişli olduğu sürece sahadaki çalışmaların devam edeceği belirtildi.
Kilis Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla yolların daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.
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