Bağımlılıkla ilgili destek almak isteyenlerin ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı hizmet sunan 115 YEDAM Danışma Hattı'ndan yararlanabileceği bildirildi.

Eğitimde sigara, alkol, madde ve davranışsal bağımlılık türleri ile bunların yol açabileceği riskler ele alındı.

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