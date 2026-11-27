Yeşilay Kilis Şubesi, ağustos ayından bu yana gönüllü sayısını 90'dan 700'e yükseltti.

Yeşilay Kilis Şubesi Başkanı Osman Ertuğrul Sağlam, bağımlılıkla mücadelede en büyük güçlerinin gönüllüler olduğunu söyledi.

Göreve başladığı ağustos ayında şubenin 90 gönüllüsünün bulunduğunu belirten Sağlam, "Gönüllü sayımızı 700'e çıkardık. Ekim ayında Türkiye genelindeki Yeşilay şubeleri arasında gönüllü sayısını en fazla artıran şube olduk. Bu başarıda gönüllülerimizin büyük emeği var." dedi.

Gönüllü sayısındaki artışın yalnızca rakamsal bir büyüme olmadığını vurgulayan Sağlam, "Bu büyüme, Yeşilayın mücadelesine inanan, sorumluluk alan ve sağlıklı bir gelecek için gönüllü olarak emek vermek isteyen insanların çoğalmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlam, elde ettikleri başarıda emeği bulunan tüm gönüllülere teşekkür ederek, "Birlikte daha güçlü, birlikte daha bağımsız bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.