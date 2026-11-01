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        Kilis'te köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

        Kilis'in Musabeyli ilçesinde, Hüseyinoğlu ile Gövceli köyleri arasında 6 kilometrelik sıcak asfalt (BSK) çalışması sürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Kilis'te köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

        Kilis’in Musabeyli ilçesinde, Hüseyinoğlu ile Gövceli köyleri arasında 6 kilometrelik sıcak asfalt (BSK) çalışması sürüyor.

        Kilis’in Musabeyli ilçesinde, Kilis Valiliği koordinasyonunda yürütülen köy yolu çalışmaları kapsamında Hüseyinoğlu ile Gövceli köyleri arasında 6 kilometrelik sıcak asfalt (BSK) çalışması devam ediyor.

        Kilis İl Özel İdaresinin 2026 yılı yatırım programı kapsamında sürdürülen çalışmalarla köy yollarının ulaşım altyapısının iyileştirilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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