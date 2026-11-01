Kilis'te köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
Kilis'in Musabeyli ilçesinde, Hüseyinoğlu ile Gövceli köyleri arasında 6 kilometrelik sıcak asfalt (BSK) çalışması sürüyor.
Kilis’in Musabeyli ilçesinde, Hüseyinoğlu ile Gövceli köyleri arasında 6 kilometrelik sıcak asfalt (BSK) çalışması sürüyor.
Kilis’in Musabeyli ilçesinde, Kilis Valiliği koordinasyonunda yürütülen köy yolu çalışmaları kapsamında Hüseyinoğlu ile Gövceli köyleri arasında 6 kilometrelik sıcak asfalt (BSK) çalışması devam ediyor.
Kilis İl Özel İdaresinin 2026 yılı yatırım programı kapsamında sürdürülen çalışmalarla köy yollarının ulaşım altyapısının iyileştirilmesi hedefleniyor.
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