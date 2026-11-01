Kilis'te köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Kilis’in Musabeyli ilçesinde, Kilis Valiliği koordinasyonunda yürütülen köy yolu çalışmaları kapsamında Hüseyinoğlu ile Gövceli köyleri arasında 6 kilometrelik sıcak asfalt (BSK) çalışması devam ediyor.

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