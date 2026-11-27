Kilis'te toplanan vatandaşlar, Ağrı Valiliği'ne atanan Ömer Kalaylı için destek açıklaması yaptı.

Kilis Valisi olarak görev yaparken yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliği'ne atanan Ömer Kalaylı'ya destek vermek için toplanan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda destek açıklaması yaptı. Meydanda bir araya gelen grup, Vali Ömer Kalaylı'ya hitaben afişler açtı. Afişlerde, "Korkmadan hesap sordunuz, eğilmeden görev yaptınız. Devletin milletin adamı Ömer Kalaylı. Kilis sizi makamınızla değil, duruşunuzla hatırlayacak. Devletin şefkatini, adaletin gücünü gösterdiniz. Beytülmal emanettir, adalet şerefidir" ifadeleri yer aldı.

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Açıklamayı yapan grup temsilcisi, etkinliğin farklı siyasi görüşlerden katılımcıların desteğiyle gerçekleştirildiğini ifade etti.