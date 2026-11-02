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        Vatandaşlar hem fiyat hem de lezzet açısından memnun 2008 yılından bu yana uygun fiyat politikası ile hizmet veriyor

        Kilis'te 30 liradan satılan döner vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Döner fiyatlarının bazı şehirlerde 200 ila 300 liraya kadar çıktığı görülürken, Kilis'te uygun fiyata satılan döneri almak isteyen vatandaşlar sıraya giriyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Vatandaşlar hem fiyat hem de lezzet açısından memnun 2008 yılından bu yana uygun fiyat politikası ile hizmet veriyor

        Kilis'te 30 liradan satılan döner vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Döner fiyatlarının bazı şehirlerde 200 ila 300 liraya kadar çıktığı görülürken, Kilis'te uygun fiyata satılan döneri almak isteyen vatandaşlar sıraya giriyor.

        Kilis'te döner ustalığı yapan Ali Karabalık, 2008 yılından bu yana kendi işletmesinde hizmet veriyor. Dürümü 30 liradan satışa sunan Karabalık, uygun fiyat politikasıyla vatandaşların ilgisini çekiyor. Özellikle farklı şehirlerde döner fiyatlarının 200, 250 ve 300 liraya kadar çıktığını gördüğünü belirten Karabalık, fiyatların maliyetler gerekçe gösterilerek artırılmasına rağmen maliyetler düştüğünde aynı oranda indirim yapılmadığını ifade etti.

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        İşletmesinde üç kişinin çalıştığını aktaran Karabalık, elektrik, su ve personel giderleri çıktıktan sonra dürüm başına yaklaşık 5 lira kazandıklarını belirtti. Sürümden kazandıklarını dile getiren Karabalık, günlük 800 ila bin dürüm satılması halinde kazancın arttığını kaydetti.

        2026 yılında 30 liraya döner satılmasına şaşıranların olduğunu belirten, Karabalık, "Bunu kurtarmayacaksa neden bu kadar ter dökeyim. Biz 2025 bin lira kazanmıyoruz, 5 bin lira kazanıyoruz. Çok şükür. Vatandaş yesin, halk dua ediyor. İşçimin, elektrik, vergiler ve tüm masrafların parasını çıkardıktan sonra dürüm başına 5 lira kalıyor. Sürümden kazanıyoruz. 8001000 dürüm sattığımızda günlük 5 bin liraya yakın kazanç elde ediyoruz. Bugünün şartlarında bu da güzel para" diye konuştu.

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        Fiyat algısının bozulduğunu ifade eden Karabalık, bazı işletmelerin dolar yükseldiğinde fiyat artırdığını ancak dolar düştüğünde fiyatları geri çekmediğini söyledi. Tavuk dönerin maliyetinin belli olduğunu dile getiren Karabalık, fahiş fiyat uygulamalarına karşı uygun fiyat politikasını sürdürmek istediklerini belirtti.

        Bir vatandaşın evde yemek yapmasının 400500 lirayı bulduğunu, buna karşılık işletmesinde 6 kişinin 300 liraya doyabildiğini söylediğini aktaran Karabalık, vatandaşların hem fiyat hem de lezzet açısından memnuniyetlerini dile getirdiğini kaydetti.

        Öte yandan, 30 liralık döner fiyatını gören bazı vatandaşların şaşırarak 300 lira olup olmadığını kontrol ettiği, uygun fiyat karşısında memnuniyetlerini dile getirdiği öğrenildi. Bazı vatandaşların ise Gaziantep'teki fiyatlarla kıyaslama yaparak 30 lirayı yüksek bulduğu belirtildi.

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        Karabalık, vatandaşlardan yoğun talep gördükleri sürece 2027 yılında da aynı fiyat politikasıyla hizmet vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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