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        Kırıkkale'de biri firari hükümlü 2 kişi yakalandı

        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan biri firari hükümlü 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 17:18 Güncelleme:
        Kırıkkale'de biri firari hükümlü 2 kişi yakalandı

        Kırıkkale’de çeşitli suçlardan aranan biri firari hükümlü 2 kişi yakalandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, hakkında "eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın ülkeye sokmak" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.C.T. ile "dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yakalama kararı bulunan T.D. yakalandı.

        Hükümlü S.C.T, cezaevine teslim edilirken, T.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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