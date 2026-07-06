Kırıkkale'de biri firari hükümlü 2 kişi yakalandı

Kırıkkale’de çeşitli suçlardan aranan biri firari hükümlü 2 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda ekipler, hakkında "eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın ülkeye sokmak" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.C.T. ile "dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yakalama kararı bulunan T.D. yakalandı. Hükümlü S.C.T, cezaevine teslim edilirken, T.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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