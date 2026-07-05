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        Kırıkkale'de 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

        Kırıkkale'de ters yönden girdiği sokaktan çıkmaya çalışan otomobilin, yol kenarındaki kokoreç tezgahı ile yayalara ve park halindeki araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 00:41 Güncelleme:
        Kırıkkale'de 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

        Kırıkkale'de ters yönden girdiği sokaktan çıkmaya çalışan otomobilin, yol kenarındaki kokoreç tezgahı ile yayalara ve park halindeki araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        L.Y. idaresindeki 06 Y 9098 plakalı otomobil, ters yönden girdiği sokaktan geri manevra yapıp çıkmaya çalıştığı sırada, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan kokoreç tezgahı ile tezgah yanındaki yayalara ve park halindeki araca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan E.F.A, B.Y, D.İ, Ö.G. ve A.Z. ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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