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        Kırıkkale'de motosiklet kazasında yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti

        Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, motosiklet kazasında yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastaneye yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 11:36 Güncelleme:
        Kırıkkale'de motosiklet kazasında yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti

        Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, motosiklet kazasında yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastaneye yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde, 2 Temmuz'da plakası öğrenilemeyen motosikletiyle elektrik direğine çarpan Murat Güneşli (19), kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti.

        Kazada, motosiklette bulunan İ.E.B. (15) de yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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