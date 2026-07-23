Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de dron destekli denetimde 11 motosiklet ve sürücüsüne 60 bin lira ceza kesildi

        Kırıkkale'de dron destekli denetimde 11 motosiklet ve sürücüsüne 60 bin lira ceza kesildi

        Kırıkkale'de dron destekli denetimde kask takmayan ve yaya yolunu kullanan 11 motosiklet ve sürücüsüne 60 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Kırıkkale'de dron destekli denetimde 11 motosiklet ve sürücüsüne 60 bin lira ceza kesildi

        Kırıkkale'de dron destekli denetimde kask takmayan ve yaya yolunu kullanan 11 motosiklet ve sürücüsüne 60 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Kahya Parkı'nda drone destekli motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

        Denetimde, 11 motosikletin "karayolları trafik kanunu" kapsamında kural ihlali yaptığı tespit edildi.

        11 motosiklet ve sürücüsü hakkında "kask kullanmamak" ve "yaya yolunda motosiklet kullanmak" ihlallerinden toplam 60 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan İngiltere'ye uyarı
        İran'dan İngiltere'ye uyarı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Bugün Ne Oldu? 23 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Temmuz 2026 haberleri
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        G.Saray'dan Bremer ve transfer kararı!
        G.Saray'dan Bremer ve transfer kararı!
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        Fatma Soydaş'a tutuklama talebi
        Fatma Soydaş'a tutuklama talebi
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i

        Benzer Haberler

        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü uzman çavuş öldü
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü uzman çavuş öldü
        Geleceğin yazılımcıları mesleğe teknoparkta hazırlanıyor
        Geleceğin yazılımcıları mesleğe teknoparkta hazırlanıyor
        Kırıkkale'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: Uzman çavuş hayatını kaybett...
        Kırıkkale'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: Uzman çavuş hayatını kaybett...
        Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kiş...
        Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kiş...
        Kırıkkale'nin ilk modern gasilhanesi hizmete açıldı
        Kırıkkale'nin ilk modern gasilhanesi hizmete açıldı
        Kırıkkale'de Gasilhane ve Mezarlık İşleri Müdürlüğü hizmet binası açıldı
        Kırıkkale'de Gasilhane ve Mezarlık İşleri Müdürlüğü hizmet binası açıldı