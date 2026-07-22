Kırıkkale'de Gasilhane ve Mezarlık İşleri Müdürlüğü hizmet binası açıldı

Kırıkkale Belediyesi Gasilhane ve Mezarlık İşleri Müdürlüğünün yeni hizmet binası açıldı.



Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yapımı tamamlanan modern Gasilhane ve Mezarlık İşleri Müdürlüğünün yeni hizmet binasında açılış töreni düzenlendi.



Hizmet binasının açılışı, Belediye Başkanı Ahmet Önal, belediye yöneticileri ve muhtarlar tarafından yapıldı.



Törende konuşan Önal, açılışı yapılan hizmet binasıyla Kırıkkale’nin önemli bir eksikliğini daha giderdiklerini belirtti.



Kırıkkale’de bir ilki daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Önal, yapımı tamamlanan Gasilhane ve Mezarlık İşleri Müdürlüğü hizmet binası ile vatandaşlara cenaze ve defin süreçlerinde daha hızlı, düzenli ve kaliteli hizmet sunulacağını kaydetti.





Kırıkkale Belediyesinin, vatandaşların cenaze ve defin işlemleriyle ilgili tüm talepleri için ALO 188 Cenaze Hizmetleri Hattı üzerinden 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunulacağı belirtildi.

